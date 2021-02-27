Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demek, muhalefet olmaktan vazgeçmektir!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP'nin 21 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyen fezlekeleri TBMM'ye göndermesiyle "erken seçim" tartışmalarını gündeme getirdiğini belirterek, "Eğer, fezlekeleri Meclise geldiği belirtilen 21 HDP milletvekilinin en az 15’inin daha dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda en az 30 vekil için ara seçim yapılacak. Bu durumda ara seçim yapılacak iller dikkate alındığında, ara seçimde AKP-MHP ittifakının hezimeti büyük bir olasılıktır! Bu yüzden de AKP’nin bir ara seçime gitmesi mantıklı değildir!" diye yazdı.

AKP ve MHP'nin zamanında bir seçimden bile kaçmak istediğini ileri süren İhsan Çaralan, "Bugün yapılan ve hedefine HDP’yi koyan muhalefete yönelik saldırıların arkasındaki amaç da budur: Muhalefetin bir araya gelmesini önlemek, bir araya gelseler bile kamuoyu gözünde bir iktidar seçeneği olarak görülmesini önleyecek bir dağınıklık ve beceriksizlik içinde bulunmasıdır. İktidar için “ara seçim” ve “erken seçim”in şartı, tabii zorunda kalmadığı koşullarda, muhalefetin ezilmesidir. HDP’ye yönelik operasyonların amacı da budur." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...