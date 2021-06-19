Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın böyle bir cinayet karşısında sessiz kalmaları, cinayetin vahametini daha da büyütmektedir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen saldırıyı düzenleyen Onur Gencer'in akli dengesi bozuk bir kişi olmadığını belirterek, "Tersine, bu kişi, Suriye’de Menbic ve Halep’te görevlendirilmiş, askerlik yapmamış ama muhtemelen SADAT tarafından ciddi askeri eğitimden geçirilmiş bir kişidir.

Katil HDP örgütüne 1 kişiyi öldürmek için değil o gün yapılacak olan ama son anda iptal edilmiş, HDP’nin merkez yöneticilerinin de katılacağı 40 kişilik toplantıyı basarak, “Kim varsa öldürmek” için gelmiş, bunu da açıkça itiraf etmiştir.

Saldırının üstünden bunca zaman geçmesine ve kamuoyunda geniş bir tepki ortaya çıkmasına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yasalara göre, birinci görevi vatandaşın can güvenliğini sağlamak olan İçişleri Bakanı Soylu’dan protokol icabı bile olsa bir ses çıkmamıştır!" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sessiz kalmalarının cinayetin vahametini büyüttüğüne işaret eden Çaralan, "Deniz Poyraz cinayeti, iktidarın HDP’yi legal siyaset alanının dışına itme politikasının devamı mahiyetindedir. Ama bunda muhalefetin bir sorumluluğu yok mudur?" sorusunu yöneltti.

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