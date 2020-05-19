T24 LogoT24 Logo
Medya

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Cihat Yaycı'nın görevden alınması, Avrasyacı klikle NATO'cu klik arasındaki çelişkilerin yansıması

19 Mayıs 2020 07:56

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, iç politikada yaşanan gerilime karşın, dış politikada batı ve NATO ile yakınlaşma girişimlerinin göze çarptığını belirterek, "son birkaç günün sıcak tartışması; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yaycı’nın görevden alınmasıdır. Bu görevden alma, batı ve NATO ile yakınlaşmanın ama öte yandan Avrasyacı klikle NATO’cu klik arasındaki çelişkilerin yansıması olarak yorumlanmaktadır. Bütün bu yorumlar herhalde, eski bir ‘FETÖ’cü firma sahibinin isteğini reddettiği için Yaycı’nın görevden alındığı iddiasından daha gerçeğe yakındır! Bu gelişmelerin arkasındaki gerçeği önümüzdeki günlerde herhalde daha net göreceğiz." diye yazdı.

İhsan Çaralan, AKP'nin cari açık ve bütçe açığı konularında görülmemiş seviyelerde sorun yaşamasının, Merkez Bankası rezervlerinin 'kırmızı alarm' vermesinin Erdoğan ve AKP iktidarı için batıya yönelmeyi tek seçenek değil, acil hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Evrensel Gazetesiİhsan ÇaralanCihat Yaycınatoavrasyacı klikfetöcü firmacari açık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24