Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Arazi, yalı almak alışveriştir, ülkenin su yönetimini başka ülkeye vermek Düyûn-ı Umûmiye'ye benzemektedir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, son yıllarda dövizde yaşanan dalgalanmalar ya da ekonomide gerilim ortaya çıktığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlı olmayan bir ziyaretle Katar'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Borsanın yüzde 10’unun satılmasından Galataport’a, serbest bölgelerin yönetiminden, Tank Palet Fabkrikasının Katar’a verilmesine kadar Katar’la ilişkinin Türkiye’ye neye mal olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. Ama, belki de bu anlaşmalar içinde en hayati olanı gölgede kaldı: Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı!" diye yazdı.

Katar'la yapılan son anlaşmaların, Türkiye-Katar ilişkilerinde Erdoğan Hükûmeti'nin aldığı borçları ödeyemeyen bir ülke durumuna geldiğini gösterdiğini iddia eden İhsan Çaralan, "Çünkü örneğin arazi almak, otel almak, yalı almak... bir alışveriştir. Ama ülkenin su yönetiminin bir başka ülkeye vermek, bir alışverişten çok, herhalde *Duyunu Umumiye'ye benzemektedir. Bu yüzden de su yönetiminin Katar’a verilmesi, “Su yönetimi, Katar’ın borçlarının tahsil etmesi için mi verildi?” sorusunu büyütmektedir.

Hele de, “Musluktan akan ve susandığı zaman içilen bir madde” olması ötesinde su hakkında bir bilgisi olmayan Katarlılara Türkiye’nin su yönetiminin verilmesi insanlığın aklıyla alay etmek değilse, başka ne anlamı olur ki? Tıpkı ordusu olmayan Katar’a Türkiye’nin Tank Palet Fabrikasının teknolojisini yenilemek için verildiğinin iddia edilmesi gibi!" ifadelerini kullandı.

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* Editörün notu: Düyun-u Umumiye, 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış borçlarını denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur.