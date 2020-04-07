Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: AKP'nin Koronavirüs'e karşı mücadelede sürü direncine güvenme ötesinde stratejisi yok

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasının CHP'li belediyelerin yardım kampanyasına karşı bir hamle olarak başlatıldığına dair pek çok işaret olduğunu belirterek, "AKP iktidarının koronavirüse karşı mücadelede sürü direncine güvenme ötesinde bir stratejisi yoktur" ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, Koronavirüs'e karşı mücadelenin tek adam ve yakın çevresinin aklına gelen, akıl dışı olduğu giderek daha iyi görünen kararlarıyla yürütüldüğünü savundu.

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