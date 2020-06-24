Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: AKP iktidarının Ankara girişine kurduğu polis barikatı, halkı sokağı kullanmaktan caydırmak için kurulmuştur

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, 60'a yakın baro başkanının 'Savunma Yürüyor' sloganıyla başlattıkları yürüyüşe ilişkin yazısında, "AKP iktidarının Ankara girişine kurduğu polis barikatı; sadece baro başkanlarına ve sadece onların Ankara’ya girmesine karşı değil hak ve özgürlük mücadelesi içindeki emek ve demokrasi güçlerinin yürüyüş, miting, grev ve benzeri eylemlerinin önünü kesmek, halkı sokağı kullanmaktan caydırmak için kurulmuş bir barikattır!" ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, iktidarın sokaktan çok korktuğunu belirterek, "CHP yönetiminin aksine halkı sokağa çekerek provoke etmeyi değil sokaklara çıkmayı caydırmak üzere provokatif kararlar almaya yöneldiğini göstermektedir. Her tür provokasyonu bozmanın en önemli yollarından birisi de sokağı hakkıyla kullanmaktır.

Toplantı ve gösteri hakkının yasalarda yazılı olmasının yetmediğini, ancak işçiler, emekçiler, halk sokakları kullandığında bu hakkın geçerli olduğunu göstermektedir." diye yazdı.

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