Evrensel başyazarı: Erdoğan iktidarı CHP'yi PKK'nın uzantısı ilan ederek, legal siyaset alanı dışına itmeye çalışıyor

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP iktidarının yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadeleyi 'Evde Kal Türkiyem!" çağrısına indirgeyip, bu çağrıyı cezaların, kısıtlamaların ve yasaklamalarla baskıyı çok yönlü olarak yoğunlaştırmanın aracı yaparak, siyaseti de evin dışına çıkarmamak için kullandığını iddia ettiği yazısında, "Evet HDP, iktidarın ilk hedefi ve iktidar silahlı güçleri kullanmak da dahil her yolla onu engellemek istiyor. HDP’ye yönelik baskılar, altı milyondan fazla vatandaşın oy verdiği bir parti olması gözlerden saklanarak, “HDP PKK’nin uzantısıdır” iddiasının arkasına sığınılarak “meşru” gösterilmeye çalışılıyor.

Bütün antidemokratik, otokratik, faşist-faşizan rejimler muhaliflerini, kamuoyunda en tehlikeli görülen düşman kimse onunla “irtibatlı”, “iltisaklı”, “ittifak içinde” gösteren bir yol izlemiştir. Erdoğan-AKP iktidarı da, son yıllarda, CHP’yi de “PKK’nin uzantısı” ilan ederek kriminalize eden, legal siyaset alanının dışına itmeye çalıştığı HDP ile aynı çizgide hareket eden bir parti olarak gösteren bir kulvarda yürümektedir." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, Erdoğan ve Bahçeli ittifakının CHP ile birlikte meslek örgütleri, aydınlar, sendikalar ve demokrat çevreleri PKK uzantısı ilan edip kriminalize etmeye çalıştığını belirterek, "İyi Parti-Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi “muhafazakar-milliyetçi” muhalefeti de “FETÖ’cü”, “Pensilvanya’dan yönlendirilenler” olarak gösterip etkisizleştirerek ezmeyi amaçlayan bir taktiği benimsemiştir.

Dolayısıyla da bugün iktidarın muhalefeti ezmek için attığı somut adımlar, tek adam tek parti düzenine karşı olan güçlerin birleştirilip ortak mücadelesinin oluşturulmasını somut bir görev olarak öne çıkarmıştır." diye yazdı.