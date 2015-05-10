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'Evren'e resmi tören yapmak, suça ortak olmaktır'

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in devlet töreniyle gömülmesi için bir engel bulunmuyor

10 Mayıs 2015 10:01

12 Eylül davasının müdahil avukatı Arif Ali Cangı, “Şimdi tartışılması gereken şey, resmi tören yapılıp yapılmayacağı. Bunun için yetkililere günler öncesinden çağrıda bulunduk. Evren’e resmi tören yapılması suça ortak olmaktır. Ailesi isteği gibi tören yapabilir ama ulusal tören için mağdur olan herkesin söz söyleme hakkı doğar” dedi.

T24 Blog Yazarı Cangı, Evren’in mahkûmiyet kararı henüz kesinleşmediği için eski Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay başkanı olması itibarıyla cenazesi devlet töreniyle kaldırılma olasılığının, 12 Eylül darbesi ile derdi olanların kâbusu olduğunu ifade etti.

Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliği’ne göre; görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Cumhurbaşkanı için Ulusal Cenaze Töreni düzenlendiğini anımsatan Cangı, törene, muhafız alayı tören taburu ve askeri bandonun katıldığına, cenazenin araçla çekilen bir top arabası üzerinde taşınacağına dikkat çekti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cangı tören programına Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığındaki heyetin karar verdiğini belirterek, Evren için yapılacak böyle bir törenin, darbeye meşruiyet görüntüsü vereceğini vurguladı. Cangı şöyle devam etti: “Bu sorun, yönetmelik değişikliği ile ve Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi’ne Bakanlar Kurulu tarafından ‘12 Eylül darbesini gerçekleştiren eski cumhurbaşkanı, eski Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının cenazelerinde devlet töreni ya da kurumsal cenaze töreni yapılamaz’ cümlesinin eklenmesi ile çözülür. Bu yapılmalı, 12 Eylül’ün yaşattığı acıları yeniden yaşatmaya, yaralarını yeniden kanatmaya hiç kimsenin hakkı yok.”

 

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