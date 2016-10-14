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Bilim / Teknoloji

Evrende 2 trilyon galaksi var

Keşfedilen galaksilerin yüzde 90'ının çok silik veya uzakta olduğu belirtildi

14 Ekim 2016 11:36

Astrophysical Journal, evrende gözlenebilir galaksi sayısı daha önce açıklanandan 10 kat fazla olduğunu yazdı.

ntv'nin haberine göre; bilim dergisi Astrophysical Journal'da yayımlanan yazıya göre, daha önce gözlenebilir evrende 200 milyar galaksi bulunduğunu düşünen bilim adamları, uzun yıllar Hubble uzay teleskopları ile gözlemevlerinden elde edilen veriler ışığında, bu sayının sanılandan 10 kat fazla olduğunu belirledi. 

Keşfedilen galaksilerin yüzde 90'ı çok silik veya çok uzakta olduğu belirtildi.

 

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