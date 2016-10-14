Evrende 2 trilyon galaksi var

Astrophysical Journal, evrende gözlenebilir galaksi sayısı daha önce açıklanandan 10 kat fazla olduğunu yazdı.

ntv'nin haberine göre; bilim dergisi Astrophysical Journal'da yayımlanan yazıya göre, daha önce gözlenebilir evrende 200 milyar galaksi bulunduğunu düşünen bilim adamları, uzun yıllar Hubble uzay teleskopları ile gözlemevlerinden elde edilen veriler ışığında, bu sayının sanılandan 10 kat fazla olduğunu belirledi.

Keşfedilen galaksilerin yüzde 90'ı çok silik veya çok uzakta olduğu belirtildi.