Evren: Bizim işkence olaylarıyla ilgimiz yok

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın bugünkü duruşması başladı.

Evren ve Şahinkaya, sesli ve görüntülü iletişim sistemiyle savunmalarını yapıyor. Sanıklar, yansıtılan görüntülerde dün olduğu gibi yataklarında görünüyor.

Duruşmada, müdahil avukatlardan Fikret Babaoğlu söz alarak, sanıkların sistematik işkence ve kötü muamele suçları yönünden de savunmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Evren'in avukatı ise "İşkence iddiaları ayrı bir soruşturmanın konusudur. Sorgu sadece darbeden yapılabilir" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, Evren ve Şahinkaya'nın sadece darbe suçlamasından yargılanacağını söyledi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar, müdahilliğine karar verilen TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, CHP, MHP, DİSK ve HAK-İŞ'in de arasında bulunduğu tüzel kişilerin avukatları ile diğer bazı müdahiller ve avukatları katılıyor.

Sanıkların görüntüleri, 4 LCD ekran aracılığıyla mahkemeye yansıtılıyor.

Davanın dünkü (20 Kasım 2012) duruşmasında 80 sayfalık iddianame okunmuştu.

Duruşmada, sanıklardan İstanbul GATA'da bulunan Tahsin Şahinkaya'ya tıbbi müdahale yapıldığının anlaşıldığı tutanağa geçirildi.

Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, Evren'e, İddianmedeki suçlamaları özetledikten sonra, "Haklarınızı anladınız mı? Savunmanızı kendiniz mi yapacaksınız? Avukatınızla mı yapacaksınız?" diye sordu.

Kenan Evren, "Savunmamı avukatımla yapacağım. İşkence konuları ile ilgimiz yok" dedi. Şahinkaya da savunmasını avukatıyla yapmak istediğini söyledi.

Davaya şuan Şahinkaya için ilaç arası verildi.



Şahinkaya: Bizler o gün için doğru olanı yaptık

Aranın ardından duruşmada, müdahil avukatlardan Arif Ali Cangı, ''Sanıklar arasındaki astlık ve üstlük ilişkisi dikkate alındığında, sanıkların savunmasına Ali Tahsin Şahinkaya'dan başlanmasını'' istedi. Mahkeme, talebi yerinde görerek, önce sanık Ali Tahsin Şahinkaya'nın savunma yapmasını kararlaştırdı.

Yazılı savunmasını okuyan Şahinkaya, ''Bizler o gün için en doğru olanı yaptık'' dedi.

Şahinkaya, ''12 Eylül müdahalesi Türk ve dünya tarihinde yerini almış büyük bir olaydır. Tarihi olayları ancak tarih yargılar'' ifadesini kullandı.

Mahkemenin sorularını yanıtsız bıraktı

Savunmasını tamamlayan sanık Şahinkaya, herhangi bir soruya cevap vermeyeceğini söyledi.

Mahkeme, Şahinkaya'ya, ''Bireysel olarak bir darbe yapmanın gerektiğine ne zaman inandınız? Bu kararınızı kimlerle paylaştınız? Darbe yapılması yönündeki karara hangi tarihli toplantıda, hangi komuta kademesi ile hangi komutanlarla karar verdiniz? Sizin dışınızda kalan, yani emir komuta zinciri dışındaki TSK görevlilerince veya TSK dışında bir silahlı güç tarafından darbe yapılsaydı, buna o dönemdeki tepkiniz ne olurdu?'' sorularını yöneltti.

Sorulara cevap vermeyeceğini belirten Şahinkaya, mahkemenin, ''12 Eylül 1980 askeri darbesinin yapılmasında ABD veya bir başka ülkenin bilgisi veya onayı var mıdır?'' sorusu üzerine de ''Arz etmiştim efendim, (yanıt) vermeyeceğim" diye konuştu.