12 Eylül davası bugün devam ediyor

12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davada iddianamenin okunması tamamlandı, duruşmaya bugün devam edilecek.

Duruşmanın dün (20 Kasım 2012) öğleden sonraki bölümünde iddianame okunurken, söz alan müdahil avukatlardan Ömer Kavilli, sanıklardan Tahsin Şahinkaya'nın bir şeyler içtiğini belirtti ve bunun ne olduğunu sordu. Kavilli, ''İlaç içiyorsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama kahve veya çay içiyorsa bir darbeci böyle yargılanmaz. Mahkemeye saygısızlık'' dedi.

Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, Tahsin Şahinkaya'ya içtiğinin ne olduğunu sordu. Şahinkaya'da ''sıcak su içtiğini'' söyledi.

Müdahil avukatları, Şahinkaya'nın ilk olarak ''kahve içtiğini'' söylediğini, yanındakilerin müdahalesiyle bunu ''sıcak su'' olarak değiştirdiğini iddia ettiler.

Mahkeme Başkanı İnce, iddianamenin okunmasının uzun sürecek olması nedeniyle sanıkların uykularını geciktirecek içeceklerden içmesine izin verildiğini bildirdi.

Müdahil avukatları ise ''İsterseniz sanıkları ayağa kalkıp dinleyelim'' diyerek, tepki gösterdiler.

Bu sırada sanıklarla olan bağlantı koptu. Süleyman İnce, ''Bu tarz gerginliklere kablolar dayanmıyor demek ki'' dedi.

Bağlantı yeniden sağlandıktan sonra iddianamenin okunmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı İnce, iddianamenin bazı bölümlerinin özetlenebileceğini söyledi. Sanık ve müşteki avukatlarının kabulüyle bazı bölümler özetlendi. Müdahil avukatları, iddianamedeki, işkenceyle ilgili bölümlerin açık şekilde okunmasını istediler. Mahkeme, bu talebi kabul etti.

İddianamenin okunması sırasında verilen arada Şahinkaya'nın siyah yelek giydiği görüldü.

İddianamenin okunmasının tamamlanmasından sonra mahkeme celseyi kapattı. Duruşmaya bugün 09.45'te devam edilecek.