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Kültür-Sanat

Evliya Çelebi ne zaman vizyona girecek?

7 Kasım'da gösterime girmesi planlanan Türkiye'nin ilk 3D animasyon filmi iddiasıyla yola çıkan 'Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu' ilan edilen vizyon tarihine yetişmedi

07 Kasım 2014 22:12

Bugün “Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu” filmini izlemek üzere sinemaya gidenler eli boş döndü. Filmin yetişmemiş olması sebebiyle, salonlarda film yer alıyor görünse de, hiçbir sinemada gösterim yapılmadı.

Al Jazeera’nin haberine göre, Türkiye'nin ilk 3D animasyon filmi “Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu”nun 7 Kasım 2014'te gösterime gireceği ilan edilmişti. Ancak bugün yapılan bir açıklamaya göre filmin gösterim tarihi henüz belirlenmeyen bir zamana ertelendi.

Serkan Zelzele'nin yönettiği, Haluk Bilginer, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sevinç Erbulak'ın seslendirdiği filmin yapımcılığını Anibera Production şirketi üstlendi. Yapımcı firma bugün yaptığı açıklamada, filmin belirlenen tarihte gösterime girmeyeceğini duyurdu:

“Anibera olarak altına gururla imza atacağımız bir film ortaya koyma hedefiyle çıktığımız bu yolda, 7’den 70’e herkesin merakla beklediği Türkiye’nin ilk animasyon sinema filmi olan Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu’nun vizyon tarihini teknik nedenlerden dolayı kısa bir süre için ertelemiş bulunuyoruz”

 

Galada filmin 20 dakikası gösterildi

 

6 Kasım günü yapılacağı duyurulan basın gösterimi aynı gün içerisinde iptal edilen filmin, galada, basın mensupları ile hep birlikte izlenmesi kararı alındına dair yeni bir duyuru yapılmıştı. 6 Kasım akşamı saat 19:30'da Kanyon alışveriş merkezi içerisinde gerçekleşen gala gösteriminde ise filmin sadece ilk 20 dakikası gösterildi, geri kalan kısmı için davetlilerin gişeden bilet alması ve vizyon tarihi olan 7 Kasım'da sinemaya gidip izlemesi talep edildi. Ancak filmi izlemek üzere bugün sinemaya gidenler, gösterim olmadığını öğrendi. Akşam saatlerinde ise yapım şirketi, filme dair kısa bir açıklama yaptı.

 

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