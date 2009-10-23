Evlilik yarışını kim kazanacak?

Ashley şimdilik önde

Bugüne kadar filmlerde ve dizilerde birlikte rol alan ikizleri evlilik yarışı ayıracağa benziyor. Güzel ikizlerin yakın çevresi, ikizlerden biri diğerinden önce evlendiği takdirde basın ilk düğüne ikinci düğünden çok ilgi göstereceği için ikizlerin evlilik yarışına girdiğini söyledi.İkizlerin yakın çevresi, ‘Hangover’ filmiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Justin Bartha ile birlikte olan Ashley’nin, oyuncu Nate Lowman ile birlikte olan kız kardeşi Mary- Kate’e göre düğün konusunda daha önde olduğunu söyledi. Justin-Ashley çifti düğünü nerede ve nasıl yapacağını konuşurkenMary- Kate sevgilisini evlilik konusunda ikna etmeye çalışıyor.İkizlerin yakın çevresi, Ashley’nin Mary-Kate’den önce evlendiği takdirde ikizlerin arasının çok kötü açılacağını söyledi.