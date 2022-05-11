T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evlilik vaadiyle 20 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

11 Mayıs 2022 17:58

Ankara polisi, evlenme vaadiyle erkekleri 1,5 milyon lira dolandıran çeteye düzenlediği operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı.

Üç kişinin şikayeti üzerine ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün 20 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli sekiz ilde ‘kaçak gelinler’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden dokuzu kadın 18 kişi gözaltına alındı. Firari üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Suç örgütünün, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı, örgüt üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak,örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirlendi.

Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı. (AA)

ankarakaçak gelinlerçeteoperasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24