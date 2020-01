Evlilik terapisti Dr. Canatar: Evlilik şakaya gelmez

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- AİLE ve evlilik terapisti Dr. Taner Canatar, evliliğin bireysel mutluluk ve toplumsal gelişim açısından çok önemli bir kurum olduğunu belirtti. Canatar, \"Evlilik şakaya gelmez, ömür boyu taşınması gereken bazı sorumlulukları içeren bir karar\" dedi.

Evlilikte fedakârlık ve sabrın önemli olduğunu vurgulayan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Adana Şube Başkanı Dr. Taner Canatar, eş olmanın hayatı paylaşmak anlamı taşıdığını kaydetti. Eşlerin birbirini bütünleyen iki parça olduğunu belirten Dr. Canatar, \"Evlenmek, yuva kurmak, bir aileye sahip olmak, çocuk yetiştirmek her insanın hayalidir ancak evlilik ciddi bir karar. Kişilerin birbirini çok iyi tanıması, sevmesi, inanması ve güvenmesi gerekli. O yüzden evlilik kararının aceleyle alınması ileride sorunlara neden olabilir. Evlilik şakaya gelmez, ömür boyu taşınması gereken bazı sorumlulukları içeren bir karar\" diye konuştu. Eşlerin birbirlerinin sevincini, kederini paylaşan can dostu olduğunu anlatan Dr. Canatar, şöyle dedi:

\"Eş, düştüğünde kaldıran, yorulduğunda güç veren, ağladığında yanı başında olan, sevindiğinde kucaklayandır. Evlenmeye hazırlanan çiftler, birbirlerinden yaşam boyu sevgi, bağlılık, güven, cinsellik, neslin devamı, arkadaşlık ve benzeri birçok farklı ihtiyaçlarının doyurulmasını ve sonuçta mutlu olmayı beklerler. Ömür boyu beraber ve mutlu olmak için başlanılmış bu birlikteliklerin bir kısmında maalesef, kısa bir süre sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu sorunların temelinde çoğunlukla çiftlerin evlilik öncesi birbirlerini iyi tanımamaları yatıyor. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen çiftler bile evlenip bir çatı altında yaşamaya başladıktan sonra o güne kadar farkına varmadıkları noktaların var olduğunu ve iki gönül bir olunca samanlığın her zaman seyran olmadığını anlıyorlar.\"

Dr. Taner Canatar, \"Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımamaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmamaları, eşiyle etkili iletişim kurma yollarını ve ortaya çıkabilecek sorunlarla nasıl baş edileceklerini bilmemeleri evliliğe iyi bir başlangıç yapmayı engelleyebiliyor. Bu sürecin böyle yaşanması çiftlerin sağlıklı cinselliğin nasıl yaşanacağını bilmemelerinden, iletişim teknikleri konusunda bilgi sahibi olmamalarından, anne-baba olmayı öğrenmediklerinden veya evlilik öncesi danışma ve rehberlik hizmeti almamalarından kaynaklanabiliyor\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI