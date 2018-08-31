Evlilik teklifinin cefasını inek çekti

İskoçya’da kız arkadaşına evlilik teklif etmek isteyen bir çiftçi, sahip olduğu ineğin üzerine sprey boyayla “Benimle evlenir misin” yazdı. Bazı yayın organları evlilik teklifini ‘ilginç, inekli sürpriz’ ifadeleriyle haberleştirse de, hayvan haklar savunucuları bir canlının boyanmasına tepki gösterdi.

Evlilik teklifini BBC’ye anlatan ‘sürpriz’in fikir babası çiftçi Chris Gospel, ‘Curlytop' lakabı taktığını ineğin kız arkadaşının en sevdiği inek olduğunu dile söyledi ve şöyle devam etti:

“O (Eilidh Fraser) çoğu geceyi inekler ile ilgilenerek geçirir, ben de o sırada evlilik teklifini yazmayı başardım. Daha sonra işten döndükten sonra aşağı ineklerini yanına gitmemiz gerektiği söyledim ve teklifi gördü.

İşletmekte oldukları çiftlik hayvanlarını denetledikleri sırada gelen teklife oldukça şaşırdığı gözlemlenen Eilidh Fraser, kendisi için ‘bütünüyle sürpriz’ olduğunu dile getirdiği teklifi kabul etti.