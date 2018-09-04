Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar hakkında 4 yıl hapis istemi

Evlilik programları ile tanınan Caner Toygar hakkında 4 yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı. Toygar, boşanma davası devam eden eşine yönelik tehdit ve hakarette bulunmakla suçlanıyor. Davanın ilk duruşması Aralık ayı başında yapılacak.

Berke Toygar (36), hakkında boşanma davası açtığı Caner Toygar (37) hakkında, Avukatı Resul Özmen aracılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Geçen yıl yapılan suç duyurusu sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.

“Başkası ile bastım derim”

Hazırlanan iddianameye göre Caner Toygar eşine yönelik “O… seni herkese rezil edeceğim. Seni öldürürüm. Başkası ile bastım derim. Türkiye’ye rezil ederim seni...” dedi. Savcılık, söz konusu ifadelerin tehdit ve hakaret suçu oluşturduğuna karar verdi.

4 yıla kadar hapis istemi

Taraflar arasında uzlaşma da sağlamayınca Caner Toygar hakkında dava açıldı. Toygar’ın 9 aydan 4 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanması talep edildi.