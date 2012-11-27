'Evlilik için çocuklar baskı yapıyor'

Son filmi 'Killing Them Softly'nin gösterimine katılan Brad Pitt, çocuklarının Angelina Jolie ile bir an önce evlenmesi için baskı yaptıklarını anlattı.





Nisan ayında nişanlanan Hollywood’un gözde çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin evlilik tarihleri henüz kesinleşmedi.

Ancak ABD'de eşcinsel evlilik yasal olana kadar evlenmeyeceklerini söyleyen çift, bu karardan vazgeçecek gibi gözüküyor.

Son filmi 'Killing Them Softly'nin gösterimine katılan Pitt, evlilik tarihi hakkında gelen sorulara gülerek cevap verdi.

E! Online sitesine konuşan Pitt, “Çocuklar evlenmemiz için baskı yapıyor. Nişanlandıktan sonra, bunun onlar ve bizim için ne kadar önemli olduğununun farkına vardık” dedi.

Çiftin 3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocukları bulunuyor.