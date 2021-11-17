Evlilik Hakkında Her Şey dizisine sürpriz transfer

FOX TV'de yayınlanan "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Sevcan Yaşar katıldı.

Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Sevcan Yaşar katıldı.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla salı günleri yayınlanıyor.

Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Dizinin kadrosuna son olarak Sevcan Yaşar dahil oldu. Güzel oyuncu Yiğit Kirazcı’nın hayat verdiği Yıldırım’ın eski eşi Neyran’a hayat veriyor.