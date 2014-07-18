'Evliliği geciktirmeyin, TÜRGEV bu konuda çok iyi bir ihtisas alanı'

Başbakan Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında "usulsüz bağış" yapıldığı iddialarıyla tartışmaya yol açan TÜRGEV'in Fatih'teki Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar yemeğine katılan kızlara "evliliği geciktirmeyin" uyarısı yapan Erdoğan, “Bunun için TÜRGEV çok iyi bir ihtisas alanıdır." ifadesini kullandı.

İftardaki konuşmasında kızlara ‘"Okurken, okul biter bitmez hemen evlenin, çok seçici olmayın" çağrısında bulunan Erdoğan; şu tavsiyelerde bulundu:

"Evlilik işini çok geciktirmeyin. Okurken, okul biter bitmez hemen bitirin o işi. Çok seçici olmayın, eğer çok seçici olursanız gülistandan boş çıkarsınız. Daha güzeli vardır, daha güzeli vardır diye gülistanın sonuna geliyor. İnşallah bunlardan olmayız. Burada da hassas olalım. Sevgili Peygamber 'Nikâhlanınız, çoğalınız' diyor. Buna ihtiyacımız var. Bunun için TÜRGEV çok iyi bir ihtisas alanıdır."

'Kılıçdaroğlu'ndan çok para aldım'

Konuşmasında ana muhalefet partisine de yüklenen Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok para aldığını da anlattı: "Ben bu Kılıçdaroğlu'ndan çok dava kazandım. Kılıçdaroğlu'ndan çok para aldım, Allah izin verirse o paralarla burada bir iftar daha yapabiliriz. Bonzaici bir gençlik var değil mi? Esrar, eroin, bu tür şeylere müptela bir gençlik var değil mi? Bu sorunun sorulması lazım. Acaba bu gençlik nasıl yetişti? Bu sorunun sorulması lazım. Bu gençlik nasıl yetişti? Bir yerde bir kaçak var. İşte TÜRGEV gibi bir kurum olursa, buradan uyuşturucu kullanan gençlik yetişmez. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu eğitim verilmeli ki, anne baba da rahat olsun."