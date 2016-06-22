"Evli gibi yaşıyor" deyip eski eşine ödediği nafakanın iptalini istedi

İş adamı Fatih Dağıstanlı, "Evli gibi yaşıyor" deyip eski eşine ödediği 8 bin lira nafaka için iptal davası açtı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, organizasyon firması sahibi işadamı Fatih Dağıstanlı, İsviçre’de tanıştığı spor eğitmeni Doris Hofer ile 10 yıl önce evlendi. Çiftin, 6 ve 9 yaşında 2 çocukları oldu. 2013’te yolları ayrılan çift, mahkemeye sundukları protokolle boşandı. Protokole göre, çocukların velayeti anneye verildi. Dağıstanlı, çocuklarına aylık 6 bin TL, eski eşi için de 8 bin TL nafaka ödemeyi kabul etti. Protokolde, Dağıstanlı’nın çocuklarının eğitim ve sağlık giderlerinin, Doris Hofer’in ise emeklilik sigortasının ödenmesi de karara bağlandı. Arnavutköy’deki evin mülkiyetinin çocuklara, kullanım hakkının ise anneye devredilmesi, 500 bin İsviçre Frangı’nın da Doris Hofer’in ailesine ödenmesi kararlaştrıldı. Boşanma protokolüne, ödemelerin Doris Hofer’in evlenmesi halinde son bulacağı maddesi de konuldu.

İşadamı Dağıstanlı, eski eşinin, boşandıktan sonra başka bir kişiyle evlenme den yaşamaya başladığını ileri sürerek, boşanma protokolündeki “Evlilik halinde ödemeler son bulur” maddesinin devreye girmesi için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Doris Hofer’in erkek arkadaşı K.A. ile birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını belirten Fatih Dağıstanlı, altına da “Tebrikler” yorumlarının yapıldığına dikkat çekti. Mal varlığının büyük bir kısmını 3 yıl içinde elden çıkarmak durumda kaldığını belirten işadamı, eşine ödediği 8 bin lira nafakanın iptalini, çocukların velayetinin 3 bin liraya düşürülmesini, velayetlerinin de kendisine verilmesini istedi.

"Evliymiş gibi yaşantı"

Şirket sahibi ve maddi durumu iyi olan Hofer’in yaşantısını saklamadığının belirtildiği dilekçede, “Erkek arkadaşı ile evli imiş gibi yaşamaktadır. Bunu da çekinmeden ifşada sakınca bulmamaktadır” denildi. Yargıtay’ın “Başka erkek ile evli değilken evliymiş gibi yaşayan kadın lehine yoksulluk nafakası hükmedilmez” kararının bulunduğunun belirtildiği dilekçede, Hofer’in protokoldeki ödeme koşullarının iptal edilmemesi için resmi evlilikten kaçındığı iddia edildi.

"Kariyerimi bıraktım"

İnternet sitesinde yazarlık yapan Doris Hofer, İsviçre’den Türkiye’ye kariyerini bırakarak geldiğini belirtti. Fatih Dağıstanlı’nın ağır kusurlu olduğu boşanma davasında evi terk ettiğini belirten Hofer, eski eşinin nafaka hariç hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü. Hofer, evlenmeden önce İsviçre’de 21 bin lira karşılığında aylık ücret aldığını, Türkiye’de çalışmadığını ve babasının da Fatih Dağıstanlı’ya 500 bin İsviçre Frangı para verdiğini anlattı. Doris Hofer, tarafların sosyal ve kültürel durumunu mahkemenin değerlendirdiğinde bekâr bir kadının erkek arkadaşının olmasının evlendiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

"Asıl olan delillerdir"

Aile hukuku uzmanı Avukat Ahmet Başçı, Medeni Kanun’a göre hâkimin verdiği nafaka kararından dönebileceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Nafakanın değiştirilmesi, ortadan kaldırılarak yeni koşullara uyarlanması her zaman boşanmış taraflarca istenebilir. Mahkeme de değişiklik talebinde bulunabilir. Bu olaydaki protokol metninde, kocanın eski eşinin yeni bir evlilik yapması halinde ödemelerinin sona ereceği hükmü yer almış. Özel bir sözleşme var ortada. Olayda resmi bir evlilik olmadığı görülmektedir. Bu şarta uyulmadığı için nafakanın kaldırılması talebi davasında en önemli nokta ispattır. Evlilik dışı ilişki, uzun süre devam ediyorsa, ortak bir hayat paylaşımı noktasında devam eden bir ilişki ise resmi evlilik dışında her türlü hayat birliktelik şeklinde devam ediyorsa bunların delillendirilmesi halinde nafakanın ortadan kaldırılması gerekir. Davanın ispatlanmasında asıl olan delillerdir.”