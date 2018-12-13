Evlenme vaadiyle 14 kadını dolandıran zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık bürosu ekipleri tarafından takibe alınan Mikail Ö. Sakarya'da gözaltına alındı. Evlenme vaadiyle 14 kadını dolandıran ve 200 bin liralık vurgun sonrası kayıplara karışan zanlı "Kazanova Mikail" lakabıyla biliniyordu.

Ankara Emniyeti Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekiplerince yaklaşık 3 aydır takibe alınan dolancırıcı Mikail Ö. Sakarya'da gözaltına alındı. Evlenme vaadiyle 14 ayrı kadını dolandırdığı belirlenen "Kazanova" lakaplı şüphelinin kısa sürede ilerlettiği arkadaşlıklar sonrası mağdurlarına evlenme teklifi ettiği öğrenildi. Evlenme vaadinde bulunduğı kadın mağdurlarının güvenini kazanan şüphelinin yaşadığı ilişkiler sırasında toplamda 200.000 liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin hedef değiştirdiğinde ise diğer kadınları tehdit ederek kontrol altında tutmaya çalıştığı belirlendi.

Sırra kadem basmıştı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre dolandırıcılık eylemlerinin ardından adeta sırra kadem basan şüpheli "Kazanova Mikail"in izini kaybettirmek için şehir dışına kaçtığı, kendisini kamufle etmek amacıyla Bolu, Kocaeli, İstanbul'da 3 ay saklandığı tespit edildi. Son olarak Sakarya'ya geçtiği tespit edilen şüpheli, dolandırıcılık eylemleri sonucu elde ettiği değerlendirilen lüks bir araca binmek üzereyken suçüstü yakalandı.

"Babam emniyet müdürü" diyordu

Şüphelininin mağdurlarından kimisine kendisini, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nda üst düzey bürokrat, kimisine müteahhit, kimisine Kültür Bakanlığı'nda sanatçı, kimisine de sanayici iş adamı olarak tanıttığı öğrenildi. Suç dosyası ise oldukça kabarık olan Mikail Ö.'nün sekizi dolandırıcılık olmak üzere 21 farklı olaya karıştığı bildirildi. Kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadın mağdurlarını, "Babam emniyet müdürü" diyerek gözdağı veren şüphelinin bu yöntemle kadın mağdurlarını şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi. Sakarya'da yakalanan şüpheli gözaltı işlemleri için AnkaraEmniyeti'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen "Kazanova" lakaplı Mikail Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi