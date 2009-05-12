Evleneceklere dekorasyon fikirleri

Evlilik serüveninin keyifli yolculuğunda, en önemli duraklardan biri de iki kişilik yuvanızın dekorasyonu. Şimdi diğer hazırlıkları unutup sadece evinize konsantre olun.



Posta gazetesinin haberine göre, evlilik hazırlığı sürecinde davetiyeler, düğün organizasyonu, gelinlik vs. derken düşünmeniz gereken onlarca detayın ardından sıra evinizin dekorasyonuna geldiyse derinlerde sakladığınız ne kadar duygu varsa açığa çıkarıp, kendinizi iyi hissettiren ve pozitif düşünmeye yönelten tasarımları özgürce kullanmaya çalışın.



Nereden başlayacağınız konusunda kararsızsanız öncelikle ne tarz bir evin sizi mutlu edeceğine karar verin. Eğer eşinizle farklı zevklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, evinizin genelinde tek bir tarz kullanmak yerine her odayı farklı şekilde de dekore edebilirsiniz.



Yatak odası: En çok vakit geçirilen, tüm yorgunluğumuzu attığımız yatak odalarını dekore

Ederken renklerin seçimine özen göstermek gerekiyor. Yatak odası için genellikle öngörülen renkler rahatlık, dinlenme ve sakinleştirme etkileri olan mavi, turkuaz, morun açık tonları ve açık yeşildir. Yatak odası mobilyası dendiğinde akla gelen yatak, şifoniyer, dolap ve depolama üniteleri konusunda firmaların sunduğu seçenekler sınırsız. Artık alıştığımız formların dışında yuvarlak olanlar ya da yere yakın yataklar gibi sıra dışı tasarımlar bulmak mümkün.



Salon ve oturma odası: Evinizin bu bölümü için mobilya seçiminde şüphesiz ilk sırada yer alan koltuklarınızın, konforlu olmasına özen gösterin. Ayrıca fonksiyonel detayları da göz önünde bulundurun. Tamamlayıcı mobilyalar olan dresuar, kitaplık, sehpa ya da büfe gibi tasarımlar salon ya da oturma odalarında en çok karşımıza çıkan detaylar arasında bulunuyor.



Mutfak ve banyolar: Günümüzde mutfaklar, oturma grupları, müzik sistemleriyle tv üniteleri ile genişleyip evin diğer mekanları ile birleşiyor. Mutfak mobilyası dendiğinde ilk akla gelen masalar, daima mutfakta odak noktasını oluşturur ve yorucu bir günün ardından stres atmak için aile bireylerinin bir araya gelerek ettiği sohbetlere tanık olur.



Ahşap masalar suya karşı korunmalı cilâsı yapılarak parlatılmalıdır. Metal masalar dayanıklı ve görünüş olarak dikkat çekici olmalarının yanında çabuk kirlenirler. Cam masalar hassas ve kırılgan olmalarından dolayı pek tercih edilmese de modern bir görünüm sağlar ve temizlenmesi kolaydır. Banyolar ise teknolojinin dokunuşuyla kapladığı alanı genişletirken modern bireylerin dinlenme merkezine dönüştü. Yıkanma fonksiyonundan dinlenme fonksiyonuna doğru giden yolculuğuna bakılırsa banyolarda suyun iyileştirici etkisiyle stresimizi dağıtırken daha çok vakit geçireceğe benziyoruz. Bu durumda da banyoda kullanacağınız dolap, çekmeceli üniteler gibi fonksiyonel detaylar ön plâna çıkıyor.



Evlilik listesi uygulamasından yararlanın



Eşyalarınızı seçtikten sonra, eksik kalan eşyalarınız için evlilik listesi uygulaması yapan firmalardan yardım alabilirsiniz. Bu uygulamada, çiftler beğendikleri ürünleri mağazalara gidip seçiyorlar ve yakınları da bunlar arasından istediklerini, çiftlere armağan ediyor. Bu şekilde hem siz eksiklerinizi tamamlıyorsunuz hem de yakınlarınız, size ihtiyacınız olan hediyeyi almanın mutluluğunu yaşıyor.

