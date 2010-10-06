Evlendirme dairelerinde 10.10.2010 çılgınlığı

T24 - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlenmek isteyen çiftlerin nikah tarihi olarak “10.10.2010”u tercih etmesi, evlendirme salonlarında yoğunluğu arttırdı. Nikah tarihlerini özel ve akılda kalıcı yapmak isteyen çiftler, aylar öncesinden bu tarihe gün almak için yoğun çaba gösterdi.



Başkent Ankara'da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak ve mutlu bir evliliğe ilk adımını atmak isteyen çiftler, Çankaya, Altındağ, Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve Sincan nikah memurluklarına başvurularını yaptı.



Çankaya Belediyesi Evlendirme Dairesi yetkilileri, 10 Ekimde fazla mesai yaparak 78 kişinin nikahını kıyacaklarını, ancak bu sayının tarih yaklaşıncaya kadar artabileceğini belirtti.



Günlük ortalama 30-40 nikah kıydıklarını belirten yetkililer, 10 Ekim'in hafta sonuna gelmesi dolayısıyla sayının arttığını anlattı.



Çiftlerin bu özel güne randevu almak için 6 ay öncesinden başvuru yaptığını söyleyen yetkililer, '09.09.2009'da da 90 çiftin nikahını kıydıklarını aktardı. Yetkililer, 10 Ekim'deki törenli nikahların 286 lira olduğunu ifade ettiler.



Altındağ Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Demet Yavuz ise günlük ortalama 30 nikah kıydıklarını, ancak hafta sonu ve tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle 10 Ekimde 48 çiftin nikahını kıyacaklarını belirtti .



Keçiören Belediyesi Evlendirme Dairesi yetkilileri de “10.10.2010”da yaklaşık 60 çiftin dünya evine gireceğini, “09.09.2009”da ise 45 çiftin nikah kıydığını anımsattı.



Yetkililer, 10 Ekim'den bir gün önce 16, bir gün sonra da 15 çiftin nikahını kıyacaklarını, o gün ise fazla mesai yapacaklarını anlattılar.



Gölbaşı Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne 12 çift bu özel günde dünya evine girmek için başvuru yaptı. Mamak Belediyesi Evlendirme Dairesi de fazla mesai yaparak 30 çiftin nikahını kıyacak. Sincan'da ise 22 çift evlilik yolunda ilk adımını atacak.



Akılda kalıcı olsun diye

Adana'da dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin nikah günü olarak 10 Ekim 2010'u tercih etmesi, evlendirme dairelerindeki yoğunluğu artırdı.



Seyhan Belediyesi Evlendirme Memurluğu yetkilileri, günde ortalama 4 nikah kıyarken, 10 Ekimde 10 çiftin nikahını kıyacak. Yetkililer, söz konusu tarihe kadar sayının artabileceğini söyledi. Çukurova Belediyesi Evlendirme Memurluğu ise o gün 11 çiftin nikahını kıymaya hazırlanıyor.



Yüreğir Belediyesi Evlendirme Memuru İdris Çağlar, 15 çiftin nikah için başvuru yaptığını belirterek, kayıtları durdurduklarını, belediye yetkililerinin mesaiyi artırma talebi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti. Sarıçam Belediyesi Evlendirme Memurluğuna ise 10 Ekim için 5 çift başvuruda bulundu.



Mersin'de ise evliliklerini “10.10.10”a denk getirerek anlam katmak isteyen çiftler, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçe belediyelerinin evlendirme dairelerinde adeta sıraya girdi.



Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğu yetkilileri, günlük ortalama 4 nikah kıyarken, 10 Ekim için 10 çiftin başvuru yaptığını belirtirken, Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memuru Aliye Dalgakıran da nikahının bu tarihte olmasını genellikle gelin adaylarının istediğini söyledi. Bu tarihte özel bir çalışma programı hazırladıklarını ve hiçbir vatandaşın isteğini geri çevirmek istemediklerini dile getiren Dalgakıran, “Normalde günlük 10 nikah kıyılırken, 10 Ekim için şu ana kadar 23 başvuru aldık” dedi. Toroslar Belediyesi Evlendirme Memuru Fikret Sağlam da şu ana kadar 25 çiftin başvuru yaptığını kaydetti.



Antakya Belediyesi Evlendirme Memuru Adnan Metin Cüceoğlu, normalde günlük olarak 3-4 çiftin nikahını kıydıklarını, 10 Ekim için şu ana kadar 7 başvuru yapıldığını söyledi.



Konya'da binleri geçti

Konya'da da evliliklerine farklı bir anlam katmak isteyen çiftler, evlendirme dairelerinin yolunu tuttu.



Merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ocaktan itibaren Karatay Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuran çift sayısının 1500'e ulaştığını belirtti.



Sayıların uğuruna ve estetiğine inanan pek çok çiftin, özellikle 100 yılda bir yaşanacak “10.10.2010” için randevu aldığını ifade eden Hançerli, birçok çiftin bu tarihi anı değerlendirerek evlenebilmek için aylar öncesinden gün aldığını, çiftlerin, hafızalarda daha kolay kalması nedeniyle bu günde evlenmek istediğini anlattı.



Merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Selçuklu Evlendirme Memurluğunda günlük ortalama 5-10 çiftin nikahını yaptıklarını, ancak söz konusu gün 20 çiftin nikahının kıyılacağını, bu sayının artabileceğini anlattı.



Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu ise geçen yıl “09.09.2009”da 50'ye yakın nikah kıyıldığını anımsatarak, bu yıl da kayıtların 20'yi bulduğunu bildirdi.



Balıkesir'de "Dünya Balıkesirliler günü" ilan edildi

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da genç çiftler, evlilik tarihi olarak tercih ettikleri “10.10.2010”da nikah salonlarını dolduracak.



Osmangazi Nikah Dairesi yetkilileri, yaz sezonunda günlük ortalama 15 nikahın kıyıldığını, bu özel tarih için ise 34 çiftin başvuruda bulunduğunu belirttiler.



Sayının, tarih yaklaştıkça daha da artabileceğini ifade eden yetkililer, söz konusu tarihten bir gün önce ve sonra 16 çiftin nikahının kıyılacağını kaydettiler.



Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezindeki nikah dairesinde 24 çift dünya evine girerken, Nilüfer Belediyesi Basın Kültür Sarayındaki nikah dairesinde de 38 çiftin nikahı kıyılacak.



Plaka numarası 10 olan Balıkesir'de ise “10.10.2010” Vali Yılmaz Arslan'ın önerisiyle “Dünya Balıkesirliler Günü” olarak ilan edildi.



Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir Valiliğince “Dünya Balıkesirliler Günü” olarak ilan edilen bu tarihin kentte en iyi şekilde tanıtılacağını belirtti.



Tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak 50 çift için toplu nikah töreninin 10 Ekim'de gerçekleştirileceğini anlatan Ok, Vali Yılmaz Arslan'ın çalışmaları neticesinde kentin değerleri ve markalarının tanıtılacağı fuarda belediye olarak yerlerini alacaklarını söyledi.



Kocaeli'de evlilik tarihlerinin akılda kalmasını isteyen 145 çift, dünya evine girebilmek için nikah müdürlüklerine başvurularını yaptı.



İzmit Belediyesi Nikah Müdürlüğü'nde 30 çiftin bu gün için kayıt yaptırdığı, bundan sonra gelen talepler için kontenjanın dolduğu belirtildi.



Derince Belediyesi'nde 25, Gebze'de 24, Gölcük'te 15, Kartepe'de 12, Körfez'de 11, Çayırova'da 8, Karamürsel ve Darıca'da 6'şar, Dilovası'nda 5 ve Başiskele'de 3 çift bu günü sabırsızlıkla beklemeye başladı.



Kütahya'da ise Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat eden 16 çift, 10 Ekim'deki evlenme çılgınlığına kapıldı.



15 dakika arayla nikah kıyılacak

İzmir'de başta Konak, Karşıyaka, Bornova, Balçova belediyeleri olmak üzere ilçe belediyelerine aylar öncesinden başvuran çiftler, evlilik yolunda ilk adımlarını atacak. Bazı çiftler o güne yer bulmakta zorluklar yaşarken, yetkililer 10 Ekim'i tercih edenlerin diğer günlere oranla 4 kat fazla olduğunu ifade etti.



Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, bu özel tarihi değerlendirmek isteyen çiftlerin evlendirme dairelerine akın ettiğini bildirdi.





Böyle özel günlerin çok zor denk geldiğini dile getiren Tartan, taleplerin fazla olması nedeniyle özellikle Fuar Evlendirme Memurluğunda boş vaktin kalmadığını dile getirdi.



Tartan, özellikle kadınların bu tarihte evlenmek istediğini, yeni evlenecek kadınların, eşlerinin evlenme yıl dönümlerinde bu tarihi asla unutamayacakları düşüncesinde olduğunu belirtti.



Tartan, 10 Ekim'de nikahların 15'er dakika aralıklıklar kıyılacağını söyleyerek “Çiftler evlenirken anlamlı günleri seçmek istiyor. Bu yüzden çiftler gün almak için birbirleriyle yarışıyor. Belediye olarak onlara bu özel günlerinde destek oluyoruz” dedi.



Günlük ortalama 15 nikahın yapıldığını dile getiren Tartan, 10 Ekim için Kültürpark Evlendirme Memurluğuna 32, Eşrefpaşa Nikah Memurluğuna ise 22 çiftin başvuru yaptığını aktardı.



Kafede başlayan aşk, evlilikle noktalanacak

Diyarbakır'da bir kafede tanışan Doç. Dr. Muzaffer Denli ve Ruken Eşer çifti de nikah tarihlerini bugüne alarak mutlu bir evlilik için ilk adımlarını atacak.



Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Denli (35) ile DÜ Meslek Yüksekokulu Besicilik Bölümü mezunu Eşer'in (24) yolları Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne bakan bir kafede kesişti.



Denli, geçen yıl nisanda tanıştıklarını, yaklaşık 1,5 yıllık bir arkadaşlık döneminden sonra da 3-4 ay önce evlenmeye karar verdiklerini belirterek, aileler arasında 31 Temmuzda nişan yaptıklarını, 3 ay içerisinde evlenmeye karar verdiklerini anlattı.



Bunun üzerine evlenecekleri mekanların seçimini yaparken “10.10.2010”da düğün yapabileceklerini öğrendiklerini dile getiren Denli, aslında rakamların ayrı bir önemi olduğuna inanmadığını ifade etti.



Ancak akılda kalıcı olması nedeniyle böyle bir tarihte düğünlerini yapmaya karar verdiklerini anlatan Denli, o günde hem düğün hem nikah yapacaklarını belirtti.



Denli, “Akılda kalacak bir tarihte evleneceğimiz için çok mutluyuz. Günlere anlam yüklemek yerine, önemli günleri anlamlı hale getirmek bizim hayatımızda daha önemli olacak. İnsanlar mutlu olmak için bir araya gelirler. Mutlu bir yaşamı sürdürebilmek için öncelikle insanların birbirine karşı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yaklaşması lazım. Evliliklerde de bunlara dikkat edildiği zaman sorun olmayacağı kanısındayım. Ben ve nişanlım özellikle bunlara dikkat edeceğiz. Böyle olunca mutlu olacağımıza inanıyorum” dedi.



Denli, tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de tüm ailenin ve yurt dışındaki arkadaşlarının da düğüne katılabileceğini kaydederek, her şeyin güzel geçeceğine inandığını, evlilik hazırlıklarını yoğun bir şekilde yaptıklarını, bir kafede başlayan tanışmayı ömür boyu sürecek bir birlikteliğe dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Eşer de önemli bir tarihte evliliğe adım atacağı için çok mutlu olduğunu, ilerde her şeyin daha güzel olmasını dilediğini ifade ederek “Evlilikte huzur ve güven çok önemli. Bunları sağladıktan sonra hiç bir şeyin sorun olmayacağını düşünüyorum. Evliliğimizin temeli bunlar olacak. Tarih tesadüf oldu, ama çok hoşuma gitti. Tarihe (uğurlu diyorlar). Bize de uğurlu gelir inşallah” diye konuştu.



