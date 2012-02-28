'Evladımın parçalarını çöpe atmayın, bana verin gömeyim'

T24 - Dünyada ilk kez Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi hedeflenen ve çift kol, çift bacak nakli operasyonu yapılan 27 yaşındaki Şevket Çavdar hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve dünyada ilk olan 'çift kol ve çift bacak' nakli ölümle bitti.

İzmir'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren 40 yaşındaki vericinin kolları ve bacakları geçen cuma günü 12 saatlik bir operasyonla, 27 yaşındaki Şevket Çavdar'a nakledilmişti. Çavdar'a nakledilen sol bacak önceki gün, diğer üç uzuv da dün çıkartıldı. 'Dolaşım sisteminin organları idame ettirememesi' ve 'metabolik komplikasyonlar' nedeniyle nakledilen tüm uzuvları alınan Çavdar, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 'Gelişen metabolik dengesizlik maalesef hastamızın yaşamını ciddi düzeyde etkileyecek duruma gelmiş, alınan tüm önlemler ve uygulanan yoğun tedaviye rağmen hastamız saat 19:20'de kaybedilmiştir. 90 saate varan süreyle 200'e yakın doktor ve sağlık personelinin insanüstü bir çaba göstermesine karşın hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü duymaktayız. Yüz nakli gerçekleştirilen hastamız ise sorunsuz olarak izlenmeye devam edilmektedir.'

'Keşke tekrar ellerini tutabilseydim'

Hacettepe'de Şevket Çavdar'a nakledilen uzuvların uyumsuzluk nedeniyle geri alınması, bağışçı N.A.'nın ailesini yıktı. Anne Cemile A. ağlayarak şöyle konuştu: Heyecanla gelecek güzel bir haber bekliyorduk. Eğer uysaydı ve oğlumun ellerini tekrar tutatabilseydim üzüntüm bir nebze azalacaktı. Uysaydı hep birlikte sevinecektik. Ama olmadı. Şimdi uymayan organlara ne yapacaklar? Buradan sesleniyorum. Evladımın parçalarını bana geri versinler, gerekirse mezarı tekrar açar kendi ellerimle gömerim.

'Katiller... Şov yaptınız' tepkisi

Şevket Çavdar'ın umutlu bir bekleyişe giren ailesi, gelen ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu. Ağabeyi Hüseyin Çavdar ve Nevşehir Yazıhöyük Belediye Başkanı olan dayısı Cengiz Çavdar, hastanenin girişinde 'Katiller... Şevket'i denek olarak kullandınız, şov yaptınız' diye bağırdı. Öfkeli aileye güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kavdır'ın tırnakları uzamaya başladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır'ın durumunun iyiye gittiği açıklandı. Dr. Özlenen Özkan, Kavdır'ın 10 gün sonra fizik tedavisine başlanacağını bildirdi. Özkan, Kavdır'ın iç organlarının durumunun da iyi olduğunu ve diyaliz desteğini kestiklerini söyledi. Kavdır'ın iç organlarına yönelik ilaç tedavisi aldığını ve bu tedavinin de bir hafta sonra biteceğini belirtti. Kavdır'ın 10 gün sonra fizik tedavisine başlanacağını bildiren Özkan, 'Eşi sürekli yanında. Tırnakları uzamaya başladı. Durumu gayet iyi'' dedi.

Üniversiteler yarışa mı girdi?

Türkiye yüz ve çift kol, çift bacak nakillerini tartışıyor. İki üniversitenin de yüz nakillerinde henüz bir sorun yaşanmadı. Geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi'nde bir kol ve bacak nakli yapılan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'ın sağ bacağı dolaşım sproblemi nedeniyle alınmıştı. Hacettepe'de ise çift kol ve çift bacak nakli denenen 27 yaşındaki Şevket Çavdar'ın da aynı nedenle tüm uzuvları dün çıkartıldı.

İrfan Şencan (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü): Yaşanan olumsuz gelişmeler hepimizi üzdü. Bu tür nakil operasyonlarını yapma yetkisini, kapasitesi ve altyapısı olan yerlere veriyoruz. Kimse kendi başına iş yapmıyor. Hastaları, etik kurullar belirliyor. Yüz naklinin gerçekleştirildiği iki üniversite arasındaki tartışmaları da toplumsal zemine taşımak doğru değil.

Dr. Özden Şener (Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi): Üniversiteler nakil konusunda bir yarış içerisine girilmiş gibi görünüyor. Dünyada bir elin parmakları kadar bile yapılamamış operasyonlarda, Türkiye'deki üniversiteler yarışa giriyor. Bizim yüz katımız sağlık bütçesi olan ülkelerin yapmadığı operasyonları yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan alınan olumsuz sonuçlar, her cerrahi operasyon sonrası yaşanabilecek durumlar da olabilir. Bu alanın uzmanlarından bir komisyon oluşturarak, evrensel kriterler doğrultusunda operasyonları değerlendireceğiz.