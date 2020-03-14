Evinize gelip 'Koronavirüs taraması' yapacağını iddia eden kişilere dikkat!

T24 Haber Merkezi

WhatsApp gruplarında paylaşılan yeni dolandırıcılık sistemi, halkın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korkusunu istismar ediyor. Yaşlı kişilerin kapılarına gidip kendilerini doktor olarak tanıtan kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini söyleyerek tarama yapmak istediklerini belirtiyor. T24'ün Alo 184'ten aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması bulunmuyor. Böyle bir durumda acilen 155'i aramak ve ihbarda bulunmak gerekiyor.

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından dolandırıcılar için yeni bir kapı açıldı. Özellikle yaşlı kişilerin kapılarına gidip kendilerini doktor olarak tanıtan kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini söyleyerek tarama yapmak istediklerini belirtiyor. Bu konuda WhatsApp gruplarında halkın birbirini uyarmaya başlaması üzerine Alo 184 hattından verilen bilgiye göre bakanlığın böyle bir uygulaması yok. Böyle bir durumda vatandaşların kapılarını açmamaları, herhangi bir kimlik bilgisi paylaşmamaları ve 155'i aramaları gerekiyor.

155 bu konuda ihbarların gelip gelmediğini teyit etmese dahi ilgili birimlerin halkın güvenliğini sağlamak için çalışmaya başladığını söyledi. Benzeri bir durumla karşılaşıldığında 155'i aramanın önemini özellikle ifade eden yetkililer ihbarları değerlendiriyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulamasının bulunmadığı, vatandaşların bu tarz “tarama” taleplerine dikkat etmemeleri gerektiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı'ndan uyarı: Kötü niyetlilere karşı tedbirli olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Corona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada da, "Virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir" denildi