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'Evinize gelen giden belli değil' diyen apartman yöneticisi vuran kadın tutuklandı

Samsun'da bir kadın, "Evinize gelen giden belli değil, rahatsız oluyoruz" diyen apartman yöneticisini ruhsatsız bir silahla vurdu

23 Ağustos 2017 21:05

Samsun'da D.Y. isimli bir kadın, aidat yüzünden tartıştığı aparman yöneticisi Muhammet Atila'yı tabancayla ateş ederek sırtından yaraladı.

Olay bugün Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Apartman yöneticisi olan M.A., aidat parasını almak için dördüncü katta oturan D.Y.'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan D.Y.'nin ablasıyla aidat ödemediğini söyleyerek tartışan M.A., parayı alıp daireden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden D.Y.'nin dairesine tekrar gelen ve tartışmayı sürdüren M.A.'nın "Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz" dediği belirtildi. Tartışma kavgaya dönüşürken evdeki ruhsatsız tabancayı alan D.Y. yöneticiye ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan yönetici M.A, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli D.Y. ise gözaltına alındı. (DHA)

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Samsun'da bir kadın, "Evinize gelen giden belli değil, rahatsız oluyoruz" diyen apartman yöneticisini ruhsatsız bir silahla vurdu

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