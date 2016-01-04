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Yaşam
Deutsche Welle

Evini yapay zekâyla donatacak

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, evini yapay zekâyla yönetecek.

04 Ocak 2016 14:51


Facebook'un kurucusu Zuckerberg, evini yapay zekâ yardımıyla yönetmek istediğini söyledi.

31 yaşındaki işadamı, Facebook‘ta yazdığı iletide, bu yıl dijital bir yardımcı programlamaya karar verdiğini kaydetti.

Zuckerberg, aklındakinin Iron Man filmindeki bilgisayar Jarvis gibi karakter Tony Stark'a her zaman yardıma hazır olan bir program düşündüğünü belirtti.

Zuckerberg, öncelikle programa dilleri anlamayı öğretecek sonra da müzik, ışık ya da ısıyı kontrol edebilmeyi.

Zuckerberg, “Ona kapı çaldığında yüzlerine bakıp içeri alıp almaması gerektiğini de öğreteceğim” dedi.

Facebook'un kurucusu, yapay zekâsına, yeni doğan kızı Max'in odasına ne zaman girip girmemesi gerektiğini öğretecek.

Zuckerberg, her yıl kendine kişisel bir hedef koyuyor. Daha önce Çince öğrenmeye, ayda iki kitap okumaya karar vermiş, her gün yeni bir insanla tanışmak ve sadece kendi avladığı hayvanların etini yemek gibi hedefler seçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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