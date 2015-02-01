Evini yabancıya kiralayan ev sahibi ödenmeyen faturanın da sorumlusu olacak

Elektrikteki kayıp -kaçak bedeli alınmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, evini yabancı kişilere kiralayan ev sahiplerinin, kiracı elektrik faturasını ödemediğinde veya kaçak elektrik kullandığında tüm cezayı ödemesi yönünde yeni bir düzenleme yapıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, evini Suriyelilere kiraya veren herhangi bir ev sahibi kaçak elektrik kullanımı veya ödenmeyen faturadan sorumlu tutulacak. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre usulsüz kullanımda elektrik kesilirken, ödenmeyen faturadan da abonelik kimin üzerine ise o sorumlu tutuluyor. Kaçak kullanımında ise idari para cezasının yanı sıra konu mahkemeye de intikal edebiliyor.



Türkiye ’de Suriyeli veya bir başka yabancı uyruklu şahıs elektrik abonesi olamıyor. Kampların dışında yaşayan yaklaşık 100 bin ailelik 1.5 milyon Suriyeli kirada oturuyor. Elektrik dağıtım şirketleri ödenmeyen faturaların ev sahiplerinden tahsil edileceğine dikkat çekiyor.

Mağduriyetler olabilir

Enerji yönetiminden üst düzey bir yetkili ise önümüzdeki günlerde buna ilişkin mağduriyetler olabileceğine dikkat çekerek ev sahiplerine, “Kontratlarınızı iyi yapın. Kiracınızın düzenli fatura ödeyip ödemediğini kontrol edin. Kaçak elektrik tüketimi var mı bakın. Aksi takdirde fatura size kesilir” uyarısında bulundu. Enerji yönetiminden üst düzey bir yetkili ise önümüzdeki günlerde buna ilişkin mağduriyetler olabileceğine dikkat çekerek ev sahiplerine, “Kontratlarınızı iyi yapın. Kiracınızın düzenli fatura ödeyip ödemediğini kontrol edin.



Kaçak elektrik tüketimi var mı bakın. Aksi takdirde fatura size kesilir” uyarısında bulundu. Suriye’den gelen mülteciler kendi adlarına abone olamadıkları için ya ev sahibinin aboneliği üzerinden elektrik kullanılıyor ya da kaçak enerji ile tüketim yapıyor. Ev sahibinin abone olduğu faturanın ödenmemesi halinde tahsilat evin içinde oturandan değil de aboneden yapılacak. Aynı abonelikten kaçak elektrik kullanımında ise cezai müeyyide yine ev sahibine uygulanacak.

Enerji yönetimi takipte

Ev sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da (EPDK) konuyu yakından takip ediyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin de önümüzdeki günlerde abonelere bu konuya ilişkin uyarıda bulunabileceği belirtiliyor. Suriye’den gelen mülteci sayısı 1.7 milyonu bulurken, Türkiye bu ülkeden gelenler için yaklaşık 5 milyar dolarlık harcama gerçekleştirdi.