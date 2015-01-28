'Elektriğe gizli veya açık bir zam söz konusu değil'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik fiyatlarına gizli veya açık bir zammın söz konusu olmadığını bildirdi.

Rusya'dan gelen Gazprom heyetiyle sabah gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin Yıldız, "Gazprom Başkanı Miller 30 kişilik bir heyetle geldi. Konuştuğumuz konular içinde doğalgaz fiyatları da vardı. Bundan önce 2 seans görüşme yapmış, istediğimiz noktaya gelememiştik. Sabahki toplantıda ileriye dönük her iki ülkenin de ümitlenmesi gereken iyi bir müzakere yapıldı" ifadelerini kullandı.

Gazprom heyetiyle gelecek hafta sonu yeniden bir araya geleceklerini anlatan Yıldız, şöyle konuştu: "Boru hattı projesi ve doğalgaz fiyatlarını ele alacağız. Tabii ham petrol varil fiyatlarına bağlı olarak doğalgaz fiyatlarının da üreticiler için düşüyor olması aslında kendilerini müzakerelerde zorlayan unsurlar. Yani hem formülden dolayı düşüyor, hem siz ayrı bir indirim istiyorsunuz, bunların hepsi birden bize ağır geliyor dediler. Ama biz argümanlarımızı ve neler istediğimizi ortaya koyduk. Sonuçta iyi bir görüşme oldu. Üç saat görüştük. Sonra teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşmelere devam ettiler. Çünkü Güney Akım yerine kullanılan Türk Akımı'nın da üzerinde daha reel ortama geçen, hukuki bağlayıcılığı olmayan metinlerden artık bundan sonra daha farklı metinlere geçilmesiyle alakalı prensip kararı aldık."

'Türk Akımı'nda 63 milyar metreküp doğalgaz taşınacak'

Yıldız, Rusya ile Türkiye arasında yapılması planlanan yeni doğalgaz boru hattıyla ilgili soruyu yanıtlarken, 'Türk Akımı' olarak nitelendirilen yeni projeyle toplam 63 milyar metreküp doğalgaz taşınmasının planlandığını söyledi. Bakan Yıldız, "Planlanan öncelikle birinci borudan başlamak, 2016'nın sonuna kadar da hem Trakya ile ilgili tespit yapmak ve hem de doğalgaz boru hattının döşenmesine başlamak. Güney Akım'ın da TANAP'la kendi içinde tatlı bir rekabetle bu noktayı yakalamak istediğini gördük" dedi.

'Elektriğe gizli ya da açık zam yok'

Elektrik faturalarının yüksek geldiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Yıldız, "Bütün dağıtım şirketlerini özelleştirdik ama mal varlıklarını satmadık, işletme hakkını verdik. Kamu hizmetini özel sektör eliyle sürdürüyoruz. İletim hatları yine devletindir. Sayaçları eğer zamanında okumuyorsa bununla alakalı ikazlarımızı kendilerine yaptık. Gizli veya açık bir zam söz konusu değil" şeklinde konuştu.

'10 günde iki milyar metreküp doğalgaz kullandık'

Yıldız, ocak ayında doğalgaz tüketiminde ciddi artış olduğunu, 10 günde iki milyar metreküp doğalgaz kullanıldığını belirterek, "Türkiye'nin yılda 48 ila 50 milyar metreküp civarında doğalgaz kullandığını düşünürsek 25'te birini 10 günde kullanmış oluyoruz" ifadesini kullandı.

Doğalgaz arz güvenliğinde sıkıntı oluşmadığını ancak şubat ve mart ayında daha dikkatli olunması gerektiğini anlatan Yıldız, "Doğalgaz fiyatlarında herhangi bir zam da söz konusu değil" dedi.