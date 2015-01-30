'Doların yükselişi, elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarında artışa sebep olur'

İpek Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Bulut, dolardaki rekor artışın hem finansal sektörü olumsuz etkileyeceğini hem de enerji fiyatlarında artışa neden olacağını belirterek, elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını artaracağını dile getirdi.



2013 yılının Ocak ayından bu yana Türk lirasının ABD doları karşısında yüzde 40’lık bir değer kaybına uğradığını belirten Bulut, doların gelişmekte olan tüm ülkelerde değer kazandığını ancak Türkiye’de bunun yansımasının daha fazla olduğunu belirtti. Bulut, ülkemizdeki bu yüksek artışı piyasalardaki sorunlara bağladı.

'Türkiye'nin finansal yapısındaki risk artacak'

Yrd. Doç. Dr. Bulut, dolardaki rekor artışın etkisi hakkında ise şunları söyledi: ‘’Son olarak ABD dolarında rekor bir artış yaşandı. Bu artışın iki sonucu olacaktır. Bunlardan birisi Türkiye’nin finansal yapısındaki riski artıracaktır. Diğer bir husus ise enerjide dışa bağımlı olan ülkemizdeki başta elektrik, benzin ve doğalgaz fiyatlarında da bir artışı bekleyebiliriz.’’

'Faiz indirimi doları artırır'

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin doları yükselteceğini bununda enflasyon rakamlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Bulut, ‘’Tüketimi teşvik için yapılması istenilen faiz indirimi daha olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir. Türk lirası karşısında önce dolar yükselecek sonrada enflasyonda artış yaşanacaktır’’ diye konuştu.



‘’Türk Lirası'ndan kaçış, dolara hücum beraberinde enflasyon artışına neden olacaktır’’ diyen Bulut, ‘’2015’in ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde bir finansal risk artışını bekleyebiliriz’’ dedi.

'Benzin fiyatlarındaki düşüş cari fiyatlara yansımadı'

Bulut ayrıca şunları söyledi: ‘’Para gevşetici politikalar ekonomiyi olumlu etkilemeyebilir. Ben bunun finansal sektörde büyük bir risk oluşturacağını düşünüyorum. Benzin fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin cari açığına beklendiği olumlu bir şekilde yansımamıştır. Benzinde 45 dolara yakın bir düşüş oldu, dolarda büyük bir yükseliş yaşandı ancak ülkemizin ihracatında beklendiği gibi bir büyüme olmadı. Burada bazı temel problemlerin üzerinde durmak gerekiyor. Buda, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak lazım. Endüstriyel ürünler ihracat rakamlarımıza bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bir taraftan (doları kontrol için) sıkılaştırılmış para politikaları izlerken diğer taraftan da yatırımları imalat gibi dolar sağlayıcı alanlara kaydırmamız gerekmektedir.’’