Dolarda tarihi rekor; 2,44

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Gün içinde 2,43 TL seviyesini gören dolar 2,4480 ile rekorunu tazeledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise 'endişeye gerek yok' mesajı verdi. Saat 16.25 sularında Merkez Bankası'nın, "Merkez Bankası bütün politika araçlarını enflasyonda bu ay belirginleşecek düşüşün kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kullanılmaya devam edecek. Yakın dönemde gözlediğimiz piyasa hareketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğü faiz indirim sürecinin temkin düzeyiyle uyumlu değil." açıklamasının ardından dolar 2.43'ün altına kadar geriledi. Dolar 2.4259'a kadar indi.

Fed sonrası dolardaki küresel değer kazancı ve merkez bankası'nın önümüzdeki hafta 75 baz puana ulaşabilecek erken faiz indirimine gidilebileceği beklentisi doların yükselmesine neden oluyor. Dolar şu sıralar 2.43 TL seviyesinde işlem görüyor. Analistler, doların TL karşısındaki yükselişine, Rusya Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararının da etkili olduğuna işaret ediyor.

Bakan Zeybekçi: Endişeye gerek yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, doların yükselmesinden dolayı endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, bunun Türkiye’nin dış ticaretine olumlu katkı sağlayacağına düşündüğünü söyledi.

Zeybekci, "2014 yılının başlarında doların yükselmesi ile ilgili konuşmuştuk. Piyasa kendi dinamikleri içinde bunu çözer. O günden bu yana elbette bazı değişimler oldu. Euro’nun Dolar karşısında aşırı derecede değer kaybetmesi faiz artırım beklentileri oldu. Bundan kaynaklanan dünyanın genelinde olduğu gibi bir yükselme var. Türkiye’nin doların değerlenmesinden kaynaklanan bir endişesi yoktur. Önümüzdeki bir yıl için de taşıyacağımız bir endişe yok. Faizlerle ilgili de endişe yoktur. Piyasa bunu kendi içinde halledecektir. Kur artışından kaynaklanan fiyatların yükselmesi bunun da enflasyona yansıması ile ilgili de bir endişe yoktur. Bunlar sağlıklı süreçlerdir. Ben bunun ülkemizin dış ticaretine olumlu etkisi olacaktır" dedi.