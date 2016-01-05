Evinde kahvaltı ederken öldürülen Alpaydın'ın abisi: Yürüyüş olmasın diye Elazığ'da gömdük

Sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların sürdüğü Diyarbakır Sur'da, çocuklarıyla birlikte kahvaltı ederken evlerine isabet eden kimi kaynaklarca roket, kimilerince de havan topu mermisi nedeniyle hayatını kaybeden 42 yaşındaki Melek Alpaydın, son yolculuğuna uğurlandı. DHA’dan Şahismail Gezici’nin haberine göre; Alpaydın'ın abisi Celal Kaya yürüyüşler olmasın diye cenazenin Diyarbakır’dan Elazığ’a getirildiğini söyledi.

Melek Alpaydın'ın hayatını kaybettiği patlama dün Sur'da sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı İskenderpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evlerinde meydana geldi. 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Alpaydın bu esnada ailesiyle birlikte kahvaltı sofrasındaydı. Duvara isabet eden mühimmatın neden olduğu patlama sırasında Alpaydın hayatını kaybetti; 1 kişi de yaralandı.

Alpaydın ve ailesi, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Fatihpaşa Mahallesi'nde otururken, 1 hafta önce buraya taşınmışlardı.

Elazığ'da toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Melek Alpaydın'ın cenazesini teslim alan ailesi, cenazeyi dün gece memleketleri Elazığ'a götürdü. Alpaydın, bugün Karşıyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölen Melek Alpaydın'ın İstanbul'da oturan ve Elazığ'a cenazeye gelen ağabeyi Celal Kaya, büyük üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Cenazelerini gece yürüyüş olmaması ve olayların olmaması için Diyarbakır'dan alarak Elazığ'a getirdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Kardeşler birbirini incitmesin, kimsenin canı yanmasın. Bakın herkes acı içinde. İyi bir şey değil. Nereye kadar ve ne olacak? Sonsuz bir şey bence, böyle acı olur mu? Pırlanta gibi biricik kız kardeşim gitti. Dalyan güzellerin güzeli gitti. Biz cenazemizi Diyarbakır'dan getirdik yürüyüşler olmasın, bir daha canlar yanmasın diye bacımızın cenazesini Diyarbakır'dan Elazığ'a getirdik. Bu millete yazık yürüyüşler olmasın, canlar yanmasın, ciğerimiz yanıyor. Allah, kimsenin ciğerini yakmasın."

Öte yandan, evlerinin duvarına isabet ederek yıkan ve Alpaydın'ın ölümüne neden olan merminin cinsi de tartışma konusu oldu. Kimi yayın organlarında eve isabet edenin roket olduğu ileri sürüldü. Kimi basın organlarında da apartman duvarını yıkarak Alpaydın'ın canını alanın bir havan topu mermisi olduğu yazıldı ve olay yerindeki top mermisinin de fotoğrafları yayımlandı. Mühimmatın bu denli tartışmaya neden olmasının nedeni, çatışmada bir sivilin ölümüne daha yol açan silahı ateşleyenin kim olduğuna ilişkin bir kanaat oluşturacağıydı.

Valilik: Herhangi bir materyal elde edilmedi

Bu tartışmalar sürerken Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "patlamaya sebep olan herhangi bir materyal elde edilememiştir" dendi. Valilik, olay yerine inceleme için giden ekiplere de PKK'lılar tarafından ateş açıldığını, güvenlik güçlerinin olay yerine girmesinin bir süre engellendiğini söyledi. Evin birinci katındaki duvarlarda iki ayrı deliğin tespit edildiği ve incelemek üzere numunelerin alındığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğünü ifade edildi.