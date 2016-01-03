Sur'da eve roket isabet etti, bir kadın hayatını kaybetti

Haftalardır sokağa çıkma yasağı uygulanan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir eve roket isabet etti. Evde bulunan 3 çocuk annesi Melek Alpaydın roket mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Radikal’de yer alan habere göre, Diyarbakır'ın 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı uygulanan merkez Sur ilçesinde bir eve roket mermisi isabet etti. Roket isabet eden evde yaşayan ve patlama esnasında çocuklarıyla birlikte yemek yediği belirtilen 3 çocuk annesi Melek Alpaydın olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan bir kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Operasyonların olduğu yerlerden yer yer silah ve patlama sesleri gelirken, İskender Paşa mahallesi Büyük Postane arkasında bulunan Küçük Aktarlı sokakta bir eve roket mermisi isabet etti. Evde bulunan ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Melek Alpaydın isimli kadın bu patlama sırasında hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.