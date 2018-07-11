Evinde hava destekli arama yapılan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi

Sabaha karşı başlatılan İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar’ın evinde operasyon düzenlendi. Polis operasyonuna havadan da destek verildi. Oktar ve grubuna yönelik operasyonda 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Oktar’ın kaçarken yakalandığı belirtilen İstanbul Çengelköy’deki evinde polis araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el kondu.

Hastanede Oktar'a tepki

Öte yandan, sabah saatlerinde tutuklanan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen Oktar, "Derin devletin oyunu" dedi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi. Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. Oktar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ne olmuştu?

Adnan Oktar ve çevresindekilere yönelik olarak İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde, sabaha karşı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘suç örgütü’ olarak nitelendirdiği gruba yönelik operasyonla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."

(DHA)