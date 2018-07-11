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Adnan Oktar'dan açıklama: Şaşkınım, Tayyip Bey'in operasyondan haberi olduğunu düşünmüyorum

"Kırgın değilim"

11 Temmuz 2018 12:22

Adnan Oktar, kendisine ve müridlerine yönelik operasyon sırasında telefonla Cumhuriyet gazetesine açıklama yaptı. Oktar, "Şaşkınım" derken, "Tayyip Bey'in bu operasyondan haberi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi desteklediklerini söyleyen Oktar, "Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ye, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılamsı gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.

Adnan Oktar, kendisinin şu anda yolda olduğunu ve kendisiyle ilgili bir Gözaltı kararı olup olmadığını ise bilmediğini söyledi.

 

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