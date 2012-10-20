T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evinde düşen Seba'yı ziyaret eden Sadri Şener de hastanede düştü!

Akşam saatlerinde futbol dünyasının iki önemli isminden art arda iki kötü haber geldi

20 Ekim 2012 11:14

Beşiktaş'ın 'efsane başkan'ı Süleyman Seba, akşam saatlerinde evinde düştü ve hastaneye kaldırıldı. Seba'nın durumunun iyi olduğu açıklanırken bir üzücü haberde Sadri Şener'den geldi. Seba'yı ziyarete gittiği hastanede düşen Şener'in adalesi yırtıldı.
 
Akşam saatlerinde futbol dünyasının iki önemli isminden art arda iki kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Süleyman Seba, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Seba'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla geceyi müşahede altında geçireceği açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ise Süleyman Seba'yı ziyaret için gittiği hastanede bir kaza geçirdi.

Hastanenin acil girişinde ayağı kayarak düşen Şener'in sağ üst adalesinin yırtıldığı ortaya çıktı.

Hemen kontrol altına alınan Sadri şener'in ilk yapılan tedavisi sonrası ameliyata alınması gerektiği ve bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

ETİKETLER

sadri şenersüleyman seba

İlgili Haberler

Süleyman Seba hastaneye kaldırıldı

Efsane başkanın önlem amaçlı çekilen röntgenlerinin temiz çıktığı bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24