Evinde düşen Seba'yı ziyaret eden Sadri Şener de hastanede düştü!

Beşiktaş'ın 'efsane başkan'ı Süleyman Seba, akşam saatlerinde evinde düştü ve hastaneye kaldırıldı. Seba'nın durumunun iyi olduğu açıklanırken bir üzücü haberde Sadri Şener'den geldi. Seba'yı ziyarete gittiği hastanede düşen Şener'in adalesi yırtıldı.



Akşam saatlerinde futbol dünyasının iki önemli isminden art arda iki kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Süleyman Seba, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Seba'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla geceyi müşahede altında geçireceği açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ise Süleyman Seba'yı ziyaret için gittiği hastanede bir kaza geçirdi.

Hastanenin acil girişinde ayağı kayarak düşen Şener'in sağ üst adalesinin yırtıldığı ortaya çıktı.

Hemen kontrol altına alınan Sadri şener'in ilk yapılan tedavisi sonrası ameliyata alınması gerektiği ve bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.