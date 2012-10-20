Süleyman Seba hastaneye kaldırıldı

Siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Seba'dan haber alınamaması sonrası evinin kapısı kırılarak içeri girildiği ve yerde düşmüş şekilde bulunan Süleyman Seba'nın Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, kulübün onursal başkanının bugün Beşiktaş Karadeniz Ereğli Derneği üyeleriyle yemek yemesinin planlandığını belirterek, “Ancak kendisinden haber alınamayınca evinin kapısı kırılarak içeri giriliyor. Başkanımızı düşmüş vaziyette bulmuşlar. Hemen bir ambulans gönderdik. Ben de şu anda hastanedeyim” dedi.

Süleyman Seba'nın durumuyla ilgili bilgileri doktorların daha sağlıklı vereceğini kaydeden Ünal, “Kendisi acilde kontrol altında. İyi olduğunu düşünüyoruz. Sanırım düşmüş. Bilinci iyi. Ciddi bir şey de çıkmayabilir. Ama durumu hakkında net bilgiyi doktorlar verecek” diye konuştu.