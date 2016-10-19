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15 Temmuz Darbe Girişimi

Evinde 1 milyon dolar bulunan BTK çalışanı kendini 'danışmalık parası' diyerek savundu

Denizli'de 'FETÖ' ile ilişkisi bulunduğu iddia edilen 17 kişi gözaltına alınmıştı

19 Ekim 2016 23:04

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli'de evinde valiz ve ayakkabı kutusu içinde 989 bin 658 dolar ile 50 bin 550 avro ele geçirilen eski BTK çalışanı Mesut Tekkoyun, parayı danışmanlık hizmeti karşılığında aldığını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, dün, BTK ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB), ‘FETÖ’ üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Başsavcı Vekili Mehmet Odabaş'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 49 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alınan, evinde valiz ve ayakkabı kutusu içinde 989 bin 658 dolar ile 50 bin 550 avro ele geçirilen eski BTK çalışanı Mesut Tekkoyun'un da aralarında olduğu şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

 

Parayı isteyen firmaya soruşturma

 

Tekkoyun'un evinde paranın yanı sıra çok sayıda CD ve video kaset ile bir kağıda yazılı "Yürekte 'SIZINTI' ile başladık. 'ZAMAN'la öğrendik 'AKSİYON' insanı olmayı. 'YENİ ÜMİT'lerimizle yağdırdık 'YAĞMURLARI' ve sonunda yeşerdi 'GONCALAR" ifadelerinin yer aldığı şiir de bulunmuştu.

CD ve kasetler incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Mesut Tekkoyun'un ilk ifadesinde, parayı bir firmadan danışmanlık hizmeti karşılığında aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Ancak bu miktarda paranın bir memura danışmanlık hizmeti karşılığında verilmiş olamayacağını değerlendiren savcılığın, paranın sahibi olduğunu ileri sürerek, iadesini isteyen bir firmanın yetkilileri ile 2 avukatı hakkında da soruşturma başlattığı belirtildi.

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