Evin önüne 3 kez gelen aşılama ekibini reddetti, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Samsun Bafra'da, evine üç kez aşılama aracı gelmesine rağmen aşı olmayı reddeden 26 yaşındaki Lale Duran, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede Kornavirüs'e yakalandığı öğrenilen Lale Duran, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının Koronavirüs'ü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.