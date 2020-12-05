Evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyledi; kısıtlamayı ihlal cezası kesildi, aracı bağlanıp otoparka çekildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polisler, evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyleyen M.T.'ye (40) kısıtlamayı ihlalden dolayı ceza uyguladı. Ehliyeti de olmadığı tespit edilen sürücüye toplamda 6 bin TL'den fazla ceza yazıldı, otomobili bağlanarak otoparka çekildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, Acemler Kavşağı'nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu.
İzin belgesi olmadığını söyleyen aracın sürücüsü M.T., evi olmadığı için çocuğuyla birlikte otomobilde yaşadığını söyledi. Ehliyeti de olmayan sürücünün aracının sigortası ve muayenesi de olmadığı tespit edildi ve otomobili bağlanıp otoparka çekildi.
M.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası da uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL daha ceza yazıldı.
Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., çocuğunu da alarak, yürüyerek uzaklaştı. (DHA)