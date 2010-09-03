'Evet' bizi yargı prangasından kurtaracak

T24 - '12 Eylül'de yapılacak halk oylamasında sandıktan hayır çıkması durumunda ne olur' sorusuna Erdoğan 'Bir kez demokrasi ağır bir travma yaşar, ekonomik olarak ağır bir travma yaşarız.. Çünkü hükümet olarak ellerimiz prangalı çalışıyoruz.. Danıştay birçok kararında bize zorluklar çıkarıyor' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, referandumda "evet" konusunda mahalle baskısı yapıldığı değerlendirmesine ilişkin, "Mahalle baskısı diye bir şey konuşacak olursak mahalle baskısını bu ’hayır’ diyenler çok iyi başarırlar" dedi.



Erdoğan, TV 8’in canlı yayınında gündeme ilişkin sorular yanıtladı.



Muhalefetin adeta çözmek değil, "kilitlemek" için yaratıldığını ifade eden Erdoğan, muhalefetin parlamentoyu çalıştırmamak, kara propaganda yapabilmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti.



"12 Eylül’de çileyi onlar çekmedi, Tayyip Bey futbol oynuyordu" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunlar hiç şık şeyler değil. 12 Eylül’ün öncesi ve sonrasında ben siyaset yapan birisiyim. Ben siyaseti yaparken hem futbol oynadım, hem de siyaset yaptım. Ben hem İstanbul’un gençlik kollarının başkanıydım hem de aynı zamanda futbol oynadım. Bunları beraber yaptım. Bir taraftan cezaevine girdim çıktım o dönemlerde de kısa süreli de olsa bunları yaşadım. Ama siyaseti de yine o dönemlerde yürüttüm. 12 Eylül’den sonraki dönemde de şiir okuduğum dönemde de ne olduğu meydandadır.



Şu anda acaba yönetici kadronun içinde bulunan Sayın Bahçeli, böyle bir bedel mi ödedi, böyle bir şey mi hayatından geçti? Acaba ne yaşadı? Eski ülkücülerin hangisi bu kadronun içinde yer alıyor. Şu anda onlar aynı şeyi paylaşmıyorlar, beraber değiller. Onlar bedel ödediler. Merhum Muhsin kardeşim şu anda hayatta olsaydı burada ne diyordu, ’evet’ diyordu. Onun yerini şu anda alanlar, onun bıraktığı makamı devam ettirenler, ’evet’ diyorlar. Bağımsız ülkücüler, onlar da ’evet’ diyorlar. Ama bağımsız ülkücülere şu anda Sayın Bahçeli ne diyor, ’uşak zihniyetli’ diyor, hakaret ediyor."

"Kılıçdaroğlu için erken"



Hayır afişlerinin azlığına dikkat çekilerek, "Evet konusunda mahalle baskısı mı var?" sorusuna karşılık Erdoğan, "O kampanyayı yürütenler nasıl yürütüyor bilemem. Mahalle baskısı diye bir şey konuşacak olursak mahalle baskısını bu ’hayır’ diyenler çok iyi başarırlar. O işte çok mahirdirler. Bunu bir çok yerlerde özellikle kızlarımıza çok yaptılar. Özgürlükler konusundaki baskıları çok gördük" yanıtını verdi.



(CHP Genel Başkanı Kemal) "Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı siyasetin ve referandum sürecinin kimyasını nasıl etkiledi?" sorusu üzerine Erdoğan, bu sorunun yanıtı için çok erken olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını söylerken ertesi gün adaylığını ilan ettiğine işaret eden Erdoğan, bunun siyaset kimyası içerisinde nereye oturacağını zamanın göstereceğini söyledi.



Kılıçdaroğlu’nun referandumu adeta kendi meşruiyeti için kullanma gayretinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Buradan eğer kendine göre ’hayır’ oyları fazla çıkarsa kendi meşruiyetini ispat etmiş olacak. Onun için 13 Eylül çok önemli. 13 Eylül’de ana muhalefet partisinde yeni bir süreç başlayabilir" dedi.