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Yaşam

Eve giren çocuk banyodaki kadını 8 yerinden bıçakladı!

Bıçak darbelerinin birinin akciğerini deldiği belirlenen Yusupova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

30 Haziran 2017 18:39

Antalya'nın Kemer ilçesinde oturan 40 yaşındaki Emel Yusupova, banyodayken eve giren 14 yaşındaki U.H.T. tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Saldırıda ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alındı.

Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi’nde oturan U.H.T., yanına gelen bir kişiye sabah saatlerinde bir kadını bıçakladığını söyledi. Bu kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunması üzerine U.H.T.’nin yanına gelen jandarma ekipleri, evi göstermesini istedi.

U.H.T’nin tarifi üzerine jandarma ekipleri Göynük Mahallesi Ahu Ünal Aysal Anadolu Lisesi arkasındaki eve geldi. 112 ekipleriyle içeri giren jandarma, banyoda Emel Yusupova’nın kan içinde yattığını gördü. 8 yerinden bıçaklanmış olduğu tespit edilen Emel Yusupova, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi’ne, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bıçak darbelerinin birinin akciğerini deldiği belirlenen Emel Yusupova’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Emel Yusupova’nıneşinin işi dolayısıyla şehir dışında olduğu, oğlunun ise olay sırasında dışarıda olduğu kaydedildi. Jandarmanın gözaltına aldığı U.H.T.’nin sorgusu sürüyor.


HUSUMET İDDİASI

U.H.T'nin ailesi ile Emel Yusupova arasında husumet olduğu iddiasıyla Yusupova'yı bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olup olmadığını araştırmak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

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AntalyaKemer ilçesiEmel Yusupova

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