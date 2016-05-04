Evden kaçıp öz annesini bulan genç kadın: Artık kimseyi görmek istemiyorum, beni yurda bırakın

İzmir’in Torbalı İlçesi’nde henüz 2 aylıkken kendisini terk ettiği öne sürülen öz annesini bulmak için 10 gün önce evden ayrılan 17 yaşındaki Melisa Keser, Niğde’de bulundu. Aynı gün genç kızın öz annesi Suna Sönmez de ortaya çıktı ve savcılığa başvurarak Melisa’nın kendisine verilmesini istedi. Polis tarafından ifadesi alınan Melisa, öz annesi olduğu öne sürülen Suna Sönmez ile telefonda konuştu ancak annesini görmek istemedi. Melisa, “Artık kimseyi görmek istemiyorum. Öz anneme de, ablama da, koruyucu aileme de dönmeyeceğim. Beni yurda bırakın” dedi.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Melisa Keser İstanbul’da aralarında resmi nikâh bulunmayan anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmesinin ardından 2 aylıkken komşuları Zehra Keser’e bırakıldı. Annenin günlerce gelmemesi üzerine Keser ailesi, özel bir hastaneden doğum raporu çıkartarak bebeği nüfuslarına aldı. Melisa 13 yaşına geldiğinde Zehra Keser öldü, kızı Hayal Keser ekonomik sıkıntılar yüzünden Melisa’yı İzmir’de bir yuvaya verdi. Bir yıl yuvada kalan ve burada yıllarca “anne” bildiği Zehra Keser’in aslında öz annesi olmadığını öğrenen Melisa, büyük şok yaşadı. Daha sonra Torbalı’da oturan bir çift, küçük kızın koruyucu ailesi oldu. Bir yıl sonra yeniden yurda bırakılan Melisa, Torbalı’da oturan başka bir koruyucu aile tarafından alındı.

Özel Mavi Ege Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde burslu olarak hemşirelik bölümünde okuyan genç kadın, aile bütçesine katkı sağlamak için kafede çalışmaya başladı. Yıllarca aramasına rağmen öz annesinin izini bulamayan Melisa, 10 gün önce “Annemi bulmak için gidiyorum ve bulacağım. Hakkınızı helal edin” yazılı not bırakıp ortadan kayboldu. Melisa’dan haber alamayan koruyucu aile polise kayıp başvurusu yaptı.

Yurtta kalmak istiyor

Genç kadının öz annesi İstanbul’da ortaya çıktı. Melisa’nın ise Niğde’de “Evden kaçtım” diyerek polise sığındığı öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen Melisa’nın ilk ifadesinde, “Kendi isteğimle evden kaçtım. Annemi bulmak için Niğde’ye geldim. Kız arkadaşımın evinde kaldım. Haberlerden beni aradıklarını öğrendim ve geldim. Kimseden şikâyetçi değilim. İzmir’e dönmek istemiyorum. Annemi bulmak için kaçtım ve annem de yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdi kimseyi istemiyorum. İzmir’deki ailemi de, ablamı da, öz annemi de istemiyorum. Beni yurda verin, burada kalmak istiyorum” dediği belirtildi.

Kardeşinin bulunmasına sevinen Hayal Keser ise “Yıllarca kardeşim annesini bulmak için uğraştı. Ben de onunla beraber çabaladım ama bulamadım. 17 yıl sonra annesi ortaya çıktı. Melisa da bulundu. Ama ne bizi, ne de öz annesini istiyor. Bence şu an sağlıklı düşünemiyor. Biz onu hâlâ ilk günkü gibi seviyoruz, her zaman kapımız açık” dedi.

"Gençliğimde yaptığım hatadan dolayı kızımı da kaybettim"

Abla Hayal Keser’i arayan Suna Sönmez, yıllardır kızını aradığını ve Melisa’yı yanına almak istediğini söyledi. Melisa’ya 16 yaşında hamile kaldığını belirten Suna Sönmez başından geçenleri şöyle anlattı: “16 yaşımda resmi olmayan beraberliğimden hamile kaldım. Melisa 2 aylıkken onu komşumuza bıraktım. Birkaç ay sonra kaza geçirdim, aylarca hastanede kaldım. Pişman olup geri almak istediğimde emanet ettiğim komşularımız İstanbul’dan gitmişti. Adreslerini bulamadığım için yıllarca aradım ama ulaşamadım. 2 aylıkken çekilen fotoğrafı dışında elimde hiçbir belge yoktu. Hep onun özlemini çektim. Gençliğimde yaptığım hatadan dolayı kızımı da kaybettim.”

Suna Sönmez, “Ben kızımı ararken, kızım da beni arıyormuş. Beni bulmak için evden kaçmış. Kızım Niğde’de bulunmuş. Başına bir şey gelmediği için mutluyum. Telefonla görüştüm. ‘Beni neden terk ettin anne?’ dedi. Ona mecbur olduğumu anlattım ama psikolojisi çok bozuk. Niğde’ye gidip onu almak istiyorum” dedi.