Evden kaçarak iki köpeği ısıran maymun yakalandı

Kartal’da sahibinin evinden kaçarak iki köpeği ısıran ve mahalleliye korku salan maymun yakalandı.

Veteriner kontrolünden geçirilecek olan maymun daha sonra sahibine teslim edilecek. Kartal’da bir vatandaşın evinden kaçarak iki köpeği ısıran maymun, bir mahallenin adeta kâbusu haline geldi. Maymunun, çocuklarını ısırmasından korkan mahalle sakinlerinin tüm çabaları yetersiz kalınca Kartal Belediyesi Havyan Yakalama Timleri devreye girdi.

Mahalle sakinlerinin de desteğiyle maymun yakalandı. Veterinere götürülen maymunun, yapılacak kontrollerinin ardından sahibine teslim edileceği belirtildi.