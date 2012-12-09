Muğla'da evden kaçan 4 öğrenci, 9 gün sonra bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 9 gün önce evlerinden kaçan 4 kız, Marmaris ilçesinde bulundu.

Yatağan ilçesinde 1 Aralık'ta ''Dershaneye gidiyoruz'' diyerek evden ayrıldıktan sonra ailelerinin ulaşamadığı lise öğrencileri M.Y. (17), H.M. (14), A.Y. (15) ve M.Ç'nin (15) bulunması için polis ve jandarma araştırma başlattı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları araştırmada kız çocuklarının Marmaris'e geldiklerini belirledi.

İlçe merkezinde kaldıkları bir evde polis tarafından bulunan kızlar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kızların yanında kaldığı Hakan K. (25) da ifadesine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Kızları daha önce tanımadığını savunan Hakan K., kızların evden kaçtıklarını bilmediğini iddia etti.

Marmaris Otogarı'nda bir seyahat firmasına ait yazıhanede çalıştığını belirten Hakan K, ''Kızlar otogara geldiklerinde üniversite öğrencisi olduklarını söylediler ve yardım istediler. Ben de bir arkadaşın bekar evine yerleştirdim ve 4-5 gün burada kaldılar. Haberlerde kızların evden kaçtıklarını öğrenince polise bilgi verdik'' dedi.

Polise verdikleri ifadede ''ailelerinden baskı gördükleri gerekçesiyle evden kaçtıklarını'' söyledikleri öğrenilen kızlardan ikisinin daha önce de evden kaçtıklarını belirtildi. Çocukların, polis tarafından Marmaris'e çağrılan ailelerine teslim edileceği kaydedildi.