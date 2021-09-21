Evden çıkartılmak istenen kiracı, eşyalarını sokağa attı!

İzmir’in Buca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı, evi boşaltmak istememesinin ardından dairede bulunan eşyaları sokağa atmaya başladı. Bütün eşyaları sokağa atan ve evi benzin dökerek yakmaya çalışan kiracı, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ikna edildi.

Olay, dün akşam (20 Eylül) saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce 5 katlı binanın son katına taşınan kiracı Erol A. (35) ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A.'dan evi boşaltmasını istedi. Evi boşaltmayacağını ve benzin dökerek ateşe vereceğini söyleyen Erol A., daha sonra ise dairenin içerisine benzin döküp evi ateşe vermeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri ise sokağa hava yastığı açtı

Madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülen Erol A., buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de dahil sokağa atmaya başladı. Sokakta bulunan elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar görürdü. Yetkililer, herhangi bir duruma karşı sokaktaki elektrikleri kesti. Bunun üzerine mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri ise sokağa hava yastığı açtı.

Uzun çabalar sonucu kiracı ikna edildi

Hareketli saatlerin yaşandığı sokağa tedbiren Özel Harekat Polisleri sevk edilirken, yaklaşık 3 saat boyunca evdeki eşyaları sokağa atan kiracı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi. Gözaltına alınan Erol A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)