Evden çıkan 25 kez görüntüleniyor

T24- İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE Haber Merkezi'nde çalışan polis memuru evinden çıkan bir kişinin günde 25 kez MOBESE kameralarına takıldığını söyledi.

2005 yılından beri dev ekranlardan tüm şehri gözetleyerek halkın güvenliğini sağlayan İstanbul MOBESE Haber Merkezi, Kurban Bayramı’nda da tam kadro çalışıyor. Vatan gazetesinde yayımlanan haber egöre, 155 Polis İmdat Görevlileri, Kamera Takip Görevlileri ve Polis Telsizi Görevlilerinin, haber merkezi adlı salonda koordineli bir şekilde çalıştığı merkezlere, bu bayram kaçan kurbanlık boğalardan, dolandırıcı besicilere kadar birçok ihbar geldi. Vatan gazetesi ekibi olarak, bayramda açılımı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu olan sistemi İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü içerisinde yer alan merkezinde takip ederek, yaşananlara an be an tanıklık ettik.





Hergün yaklaşık 20 bin ihbar geldiğini anlatan MOBESE Haber Merkezi Grup Amiri Cemalettin Demirci, ”Burası Emniyet’in kalbi. Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. 4011 kamera ile İstanbul’un 39 ilçesini her an gözlüyoruz. 155 polis ihbar hattı da burada. Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz ve ekiplerimizi mümkün olan en kısa sürede gönderiyoruz” diye konuştu. Taksim’deki patlamadan hemen sonra Emniyet’e ait iki helikopterden canlı gelen görüntüleri izlediklerini anlatan Demirci, “Görüntüleri didik didik inceledik. Ancak iddia edilen şüpheli veya kaçan ikinci şahıs yoktu” dedi.



Taksim’de en az 12 kere







Görevli bir polis memuru, evinden dışarı adımını atan bir kişinin günde 25 kez MOBESE kameralarına takıldığını söyleyerek, Taksim’e giden bir kişinin de en az 12 kamera ile farklı açılardan takip edilebildiğine dikkat çekti. Emniyet Haber Merkezi’nden verilen komutların İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın emirleri yerine geçtiğini de söyleyen bu kişi, emirleri dikkate almayan bir memuru görevden çekme yetkisine de sahip olduklarını söyledi.