T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evden çıkan 25 kez görüntüleniyor

MOBESE Haber Merkezi, evinden çıkan bir kişinin günde 25 kez MOBESE kameralarına takıldığını söyledi.

18 Kasım 2010 02:00

T24- İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE Haber Merkezi'nde çalışan polis memuru evinden çıkan bir kişinin günde 25 kez MOBESE kameralarına takıldığını söyledi.



2005 yılından beri dev ekranlardan tüm şehri gözetleyerek halkın güvenliğini sağlayan İstanbul MOBESE Haber Merkezi, Kurban Bayramı’nda da tam kadro çalışıyor.  Vatan gazetesinde yayımlanan haber egöre, 155 Polis İmdat Görevlileri, Kamera Takip Görevlileri ve Polis Telsizi Görevlilerinin, haber merkezi adlı salonda koordineli bir şekilde çalıştığı merkezlere, bu bayram kaçan kurbanlık boğalardan, dolandırıcı besicilere kadar birçok ihbar geldi. Vatan gazetesi ekibi olarak, bayramda açılımı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu olan sistemi İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü içerisinde yer alan merkezinde takip ederek, yaşananlara an be an tanıklık ettik.


Hergün yaklaşık 20 bin ihbar geldiğini anlatan MOBESE Haber Merkezi Grup Amiri Cemalettin Demirci, ”Burası Emniyet’in kalbi. Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. 4011 kamera ile İstanbul’un 39 ilçesini her an gözlüyoruz. 155 polis ihbar hattı da burada. Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz ve ekiplerimizi mümkün olan en kısa sürede gönderiyoruz” diye konuştu. Taksim’deki patlamadan hemen sonra Emniyet’e ait iki helikopterden canlı gelen görüntüleri izlediklerini anlatan Demirci, “Görüntüleri didik didik inceledik. Ancak iddia edilen şüpheli veya kaçan ikinci şahıs yoktu” dedi.


Taksim’de en az 12 kere



Görevli bir polis memuru, evinden dışarı adımını atan bir kişinin günde 25 kez MOBESE kameralarına takıldığını söyleyerek, Taksim’e giden bir kişinin de en az 12 kamera ile farklı açılardan takip edilebildiğine dikkat çekti. Emniyet Haber Merkezi’nden verilen komutların İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın emirleri yerine geçtiğini de söyleyen bu kişi, emirleri dikkate almayan bir memuru görevden çekme yetkisine de sahip olduklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24