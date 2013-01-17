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Yaşam

Evden çalışıyor gözüküp Çinlileri çalıştırdı

Verizon yetkilisi Andrew Valentine: Senede yüz binlerce dolar kazanıp Çinli danışmanlık şirketine sadece yıllık yaklaşık 50 bin dolar ödüyordu

17 Ocak 2013 11:43

Bir Amerikan şirketinde çalışıyor gözüken yazılımcının  kendi işini fason usulüyle Çinli bir şirkete yaptırdığı ortaya çıktı.

Altı sıfırlı maaşının yaklaşık beşte birini, kendi işini yapması için Şinyang kentindeki bir şirkete veren yazılımcının dolandırıcılığı, altyapı şirketinin 'sanal özel ağ' (VPN) üzerinde anormal yoğunluk görülmesi nedeniyle telekomünikasyon devi Verizon'dan denetim yapmasını istemesiyle ortaya çıktı.

İş günlerinde çalışmak yerine internette sörf yaptığı, YouTube videoları izlediği, sosyal paylaşım ve alışveriş sitelerinde gezindiği sanılan 40'lı yaşlarındaki yazılımcının şirketle ilişiği kesildi.

Çalışanın iş istasyonu ile Şinyang kenti arasında açık ve aktif bir VPN bağlantısı olduğunu tespit eden şirket, çalışanın bilgisayarında yapılan incelemede, Çin'deki şirket adına kesilmiş yüzlerce faturaya rastlandı.

Verizon yetkilisi Andrew Valentine "kendi halinde ve sessiz" diye tanınan ve çeşitli programlama dilleri bilen çalışanın, "kendi işini yaptırmak için Çinli firmaya altı sıfırlı maaşının beşte birinden azını harcadığını" söyledi.

Valentine'ın anlattığına göre, söz konusu çalışan, RSA şifreleme aygıtını acele posta hizmetiyle Çin'e gönderiyordu. Böylece, onun kimlik bilgileriyle erişim sağlayan Çinli firma çalışanları onu sabah dokuzdan akşam beşe kadar çalışıyormuş gibi gösteriyordu.

Dolandırıcı 'çalışanın' benzer yöntemi birçok şirkette uyguladığını belirten Valentine, "Senede yüz binlerce dolar kazanıp Çinli danışmanlık şirketine sadece yıllık yaklaşık 50 bin dolar ödüyordu" şeklinde konuştu. 

(BBCTürkçe)

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