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Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin: Yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum

27 Ağustos 2020 11:32

Evde Tek Başına serisinin başrolünde oynayan bir zamanların çocuk oyuncusu , 40 yaşına geldiğini takipçilerine "Yaşlı hissediyor musunuz?" sorusuyla duyurdu. 

İlk olarak 1990 yılında çıkan, ailesi tatile gittiğinde evde unutulan bir çocuğun hırsızlarla mücadelesini anlatan Evde Tek Başına serisinde rol alan Culkin, 40 yaşına geldi. Twitter'dan yeni yaşını duyuran Culkin, "Dünyaya hediyem, insanları yaşlı hissettirmek" dedi.

Culkin'in mesajlarında şunları yazdı:

"Hey arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 oldum. Rica ederim. Benim dünyaya hediyem bu: İnsanlara yaşlı hissettiriyorum. Artık bir çocuk değilim. İşim bu" 

 
 

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